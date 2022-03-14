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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-14 21:49:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan, görüşmede, Kovid-19 testi pozitif çıkan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e geçmiş olsun dileklerini iletti. Yunanistan Başbakanı Miçotakis de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dünkü ev sahipliği için teşekkür etti.

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Yorumlar

Yuh artık.

Yunan başbakanı covid değil de İstanbul'da yaptığı görüşme hasta etmiş olmasın. Görüşme konuları hakkında bilgilendirdiği patrikhane, muhalefet ve Yunan komutanlar çok kötü tepkiler verdiyse?
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