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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir dönemin başlangıcını yapıyoruz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir dönemin başlangıcını yapıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Tren Garı'nda halka hitap etti. Erdoğan "Bugün Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nın açılışını yaparak yeni bir dönemin başlangıcını yapıyoruz. Ankara-Sivas hatlarını da ilave ettiğimizde Konya bölgesi hızlı trenle ulaşılabilir bir yere gelecek." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-08 14:57:00 - 2022-01-08 15:06:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir dönemin başlangıcını yapıyoruz

Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Tren Garı'nda halka hitap etti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Bugün Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nın açılışını yaparak yeni bir dönemin başlangıcını yapıyoruz.

Ankara-Sivas hatlarını da ilave ettiğimizde Konya bölgesi hızlı trenle ulaşılabilir bir yere gelecek.

Ülkemizde demiryolu taşımacılığını yeniden gündeme alan, yüksek hızlı demiryolu yapımını başlatan biz olduk. Ülkemizin demiryolu ağını 13 bin 222 kilometreye çıkarttık. Yüksek hızlı ve hızlı tren hatlarını inşa ettik. Mevcut demiryollarımızın seviyesini artırdık.

Londra'dan kalkan tren, Marmara'yı geçerek Anadolu'ya gidebilmektedir. Marmaray'ı kim yaptı? Biz yaptık biz. Biz iş üretiriz. Bunlar Kılıçdaroğlu'nun ve yandaşlarının yapabileceği işler değil. Onlar ancak bazı çeşmelerin musluklarını değiştirirler. Bunu da törenle yaparlar.

Mevcut yatırımlarımızı hızla tamamlayarak, Türkiye'yi demiryolu taşımacılığını merkez konuma getirmeye kararlıyız.

Konya'nın desteği ve duası yanımızda olduğu sürece, üstesinden gelemeyeceğimiz sorun altından kalkamayacağımız yük yoktur.

Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

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