0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Verilen sözler yerine getirilmiş değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile varılan mutabakatta terör örgütü PKK/YPG'ye tanınan sürenin dolmasına ilişkin "Tam manasıyla verilen sözler yerine getirilmiş değil" dedi.

22 Ekim 2019 Salı 22:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Verilen sözler yerine getirilmiş değil

ABD ile varılan mutabakat kapsamında PKK/YPG'ye verilen 120 saatlik süre doldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Verilen sözler yerine getirilmedi. Taviz verirsek terör örgütünün önünü açmış oluruz" ifadelerini kullandı.

120 saatlik süre doldu

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG'ye verilen 120 saatlik sürenin sonuna gelindi.

Milli Savunma Bakanlığı, ABD ile anlaşma çerçevesinde YPG'li teröristlerin bölgeden çekilme süreciyle ilgili yaptığı açıklamada mutabakat çerçevesinde YPG/PKK'lı teröristlerin bölgeden çıkarılmasına ilişkin sürecin yakından takip edildiği, bölgeden 136 aracın çıkış yaptığı belirtilmişti.

Bakanlık açıklamasında saat 22.00'den sonra karşılaşılan teröristlerin etkisiz hale getirileceği vurgulandı.

42 taciz atışı gerçekleşti

TSK tarafından güvenli bölgenin tesisine yönelik mutabakata tam uyulduğu, YPG/PKK'lı teröristlerce şu ana kadar 42 taciz/ihlal yapıldığı kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında "Taciz ve ihlallere karşı meşru müdafaa hakkımız daima geçerlidir. Yapılan ihlal ve tacizler ABD ile anlık olarak paylaşılmaktadır" ifadesine yer verildi.

775 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Harekatı kapsamında 775 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, "Harekat bölgesinde 2 bin 200 kilometrekare alan kontrol altına alınırken bu kapsamda bugüne kadar 40 mayın, 222 el yapımı patlayıcı (EYP) etkisiz hale getirildi" denildi.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ekim 2019 Salı 22:55
  1. YPG
  2. PKK
  3. Barış Pınarı Harekatı
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. ABD
  6. Milli Savunma Bakanlığı

YORUM YAZ

  • ......1 gün önce
    Taviz yok.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın ardından ilk devriye yapıldı
  1. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın..
  2. 2020 LGS sınavı ne zaman yapılacak?..
  3. Skandal! ABD’li senatörler terörist..
  4. Osman Hamdi Bey kimdir? İstanbul..
  5. Soçi mutabakatı sonrası Rusya'dan flaş..
  6. 5 araç karıştı! E-5'te zincirleme kaza
  7. Meksika'da küçük uçak düştü! 5 ölü
  8. Ayrılıkçı Katalanlara İspanyol..
  9. NATO'dan flaş hamle! Türkiye için..
  10. EYT teklifi Meclis komisyonunda EYT..
  11. E-5'te feci ölüm! Kadın 5 metre..
  12. TürkAkım'da Rus doğal gazı Kıyıköy'e..
  13. Herkesi ilgilendiriyor! Gidin, zararı..
  14. Yargı reform paketi Resmi Gazete'de
  15. Herkesi ilgilendiriyor! Zararı şirket..
  16. Çay ocağına öyle bir isim verdi ki!..
  17. Trump terör örgütü YPG/PKK liderini..
  18. Galatasaray'da Küfür krizi!
  19. Abdurrahim Albayrak: Bu çocuklar bunu..
  20. Basın Ekspres Yolu’nda kamyonet..
Kremlin'den Soçi Mutabakatı açıklaması: Esed, görüşmeden çıkan kararlara destek verdi
Kremlin'den Soçi Mutabakatı açıklaması: Esed, görüşmeden çıkan kararlara destek verdi
Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak
Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak

Günün Karikatürü

24 Ekim 2019
Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi
Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi