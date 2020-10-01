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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Vaka sayısı tartışması) Sayının buralara kadar çıkmaması en büyük beklentimizdi. Bir ara 14'e kadar düştü. 'TAMAM', (temizlik, maske, mesafe) buna bir uysak, her şey değişecek. Temenni ederim ki uyarız, böylece bir an önce de koro
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Vaka sayısı tartışması) Sayının buralara kadar çıkmaması en büyük beklentimizdi. Bir ara 14'e kadar düştü. 'TAMAM', (temizlik, maske, mesafe) buna bir uysak, her şey değişecek. Temenni ederim ki uyarız, böylece bir an önce de koro

Yeniakit Publisher
2020-10-01 15:51:59 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Vaka sayısı tartışması) Sayının buralara kadar çıkmaması en büyük beklentimizdi. Bir ara 14'e kadar düştü. 'TAMAM', (temizlik, maske, mesafe) buna bir uysak, her şey değişecek. Temenni ederim ki uyarız, böylece bir an önce de koro
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