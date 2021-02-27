  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İmamoğlu'nun 8 Mart kararı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! "Kendisine makyaj mı yaptıracak?"

Kardeş ülkenin Cumhurbaşkanı'ndan flaş Türkiye çıkışı

27.02.2021 Günün Âyet ve Hadisi

ABD'den büyük hainlik! Türkiye'nin dibinde teröristlere üs kurdu

Ahmet Davutoğlu HDP görüşünü açıkladı: Partilerin kapatılmasına karşıyım!

Hakim öldürüp Fransa'ya firar eden Yılmaz Güney: Cumhuriyet'teki Yaşar Kemal'den iş istemiş!

Suudi Arabistan'dan Kaşıkçı raporu açıklaması! Hala inkar ediyorlar

AK Partili Başkan Şadi Yazıcı’dan CHP'nin çöp yığınlarına esprili gönderme

81 il 4 gruba ayrıldı: İşte kısıtlamanın kalkacağı iller!

ABD'den Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından yaptırım kararı! Prens Selman'a torpil geçtiler
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin tüm ulaşım hatlarında seferberlik başlattık
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin tüm ulaşım hatlarında seferberlik başlattık

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesini Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlayan 2 bin 71 metrelik Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli'nin açılış törenine video konferans yöntemiyle katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-27 15:41:00 - 2021-02-27 15:53:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin tüm ulaşım hatlarında seferberlik başlattık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'nın Kızılcahamam ilçesini Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlayan 2 bin 71 metrelik Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli'nin açılış törenine video konferans yöntemiyle katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satıbaşları:

Çerkeş Tüneli’nin bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Tünelin bulunduğu yer yüksek rakımlı olmasından dolayı ulaşımda sıkıntı yaşanan bir yerdir. Proje mevcut güzergahı 2.4 kilometre kısaltıp yılda 7.5 milyon lira tasarruf sağlayacaktır. Eserin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

Gidemediğin yer senin değildir. Ülkemizin tüm ulaşım hatlarında seferberlik başlattık. Bölünmüş yolları 28 bin kilometreye çıkararak rahatlıkla ulaşımı sağladık. Geçmişte her biri eziyete dönüşen mecburen çıkılan yolculuklar keyifle yapılan seyahatler haline geldi.

Eskiden sadece güneş, deniz, kum üçgenine sıkışan turizmimiz, yaygınlaşan yollarla Anadolu’nun dört bir yanına erişilebilmektedir.

Havalimanlarımızdan, hızlı trenlerimize kadar bu derece etkin kullanılması karayolu ağımızın yaygın kullanılmasının sonucudur. İnsani gelişmişlik, ekonomi açısından geleceğimize çok daha güvenle bakabiliyoruz. Ülkemiz küresel, siyasi ve ekonomik düzenin yeniden yapılanma sürecinde dünyanın en önemli üretim ve ticaret merkezlerinden olmaya doğru ilerliyor. Eskiden sanayi ve ticaret belli bölgelere yoğunlaşmıştı. Ülkemizin 81 vilayetinin tamamının bu potansiyelden yararlanabileceği hale geldik.

Anadolu bu büyük potansiyelden yararlanacak noktalardadır. Bir zamanlar inşa ettiğimiz yolları gösterip buraya uçak mı indireceksiniz diyorlardı, alay ediyorlardı. Köprüleri gösterip koyun sürüleri mi geçireceksiniz diye dalga geçiyorlardı.

Ayrıntılar geliyor...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Polis beni alamaz' dedi sonrası bildiğiniz gibi...
Yaşam

'Polis beni alamaz' dedi sonrası bildiğiniz gibi...

Konya'da yasa dışı bahis oynatanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerden birinin canlı yayında 'Polis beni alamaz' dediği öğr..
ABD'den Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından yaptırım kararı! Prens Selman'a torpil geçtiler
Dünya

ABD'den Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından yaptırım kararı! Prens Selman'a torpil geçtiler

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin raporun yayınlanmasının ardından başta Kaşıkçı c..
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Çıplak gözle mümkün değil...
Otomotiv

Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Çıplak gözle mümkün değil...

İkinci el araçlarda en çok yapılan usulsüzlüklerden biri de aracın kilometresi ile oynamaktır. Aracın değerini yüksek göstermek amacıyla baş..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay