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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin imkanları arttıkça, öncelikle öğretmenlerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz."
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin imkanları arttıkça, öncelikle öğretmenlerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz."

Yeniakit Publisher
2020-11-24 12:47:39 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin imkanları arttıkça, öncelikle öğretmenlerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz."
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