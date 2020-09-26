Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te konuşuyor: Türkiye'nin size ihtiyacı var

Türkiye'deki bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını yükseltmeyi amaçlayan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Gaziantep'te düzenleniyor.

İstanbul'da dışında ilk kez düzenlenen etkinlik alanını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da ziyaret etti.

Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen festivalde yarışmacılarla tek tek sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, takımların burada bulunan stantlarını gezerek projeleri inceledi.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) için Gaziantep'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bakanlar eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada açıklamalarda bulunuyor.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Dene-yap atölyelerinden TEKNOFEST'e kadar tüm alanları bunun için destekliyoruz. Birilerinin milli teknoloji hamlelerimizi yok etmeye çalıştıklarını, küçümsediklerini görüyoruz. Teknolojinin hızına yetişmek artık bir tercih değil, mecburiyet halini almıştır.

Türkiye'nin teknoloji üreten ve geliştiren bir ülke olması için çalışmalarımızın arkasında bu düşünce var. Teknoloji devrimimizi gençlerimiz ile birlikte hayata geçirme çabamız, uzun soluklu düşünmemizden kaynaklanıyor.

Geleceğin ürünlerinin Türk damgası ile üretileceğine inanıyorum.

İnşallah bundan sonra sizler başarılarınız ile bizleri gururlandırmayı sürdüreceksiniz. Bizim medeniyetimiz, ilim, irfan medeniyetidir. Sık sık maziden atiye köprü kurmak ifadesini kullanıyorum. Bu öylesine kullanılan bir cümle değildir. Geçmişini bilmeyen, geleceğinde nerede durması gerektiğini bilemez.

Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ'ın havacılıktaki akıbetlerini bilmeyenler bugünkü İHA teknolojilerinin kendimiz yapma çabalarımızın önemini bilemez.

Türkiye'nin hedeflerine ulaşmak için üreten, geliştiren, somut neticelere ulaşan gençlere ve insanlara ihtiyacı var. Türkiye'nin size, enerjinize, gayretlerinize ihtiyacı var.

Detaylar geliyor...

İşte TEKNOFEST'te gelen ilk görüntüler: