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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! O lisans programı kapatılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na (YÖK) 'açıköğretim psikoloji lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağı' yönünde görüş bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 23:06:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! O lisans programı kapatılacak

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu 'psikoloji lisans eğitiminin büyük oranda uygulama gerektiren mahiyeti ve yükseköğretimde kalitenin korunması amacıyla örgün olarak yapılmasının daha uygun olacağı yönünde' bir rapor hazırlamış ve Cumhurbaşkanımıza sunmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'nun ilgili raporuna binaen 'açıköğretim psikoloji lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağı' yönündeki görüşünü Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na bildirmiştir" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

hasan

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