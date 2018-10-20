Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Kralı ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan KralıSelman Bin Abdulaziz telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suud Kral Selman, görüşmede Cemal Kaşıkçı meselesini ele aldı.

Erdoğan ve Selman, Kaşıkçı soruşturmasının selameti açısından iki ülkenin tam bir iş birliği içinde çalışmaya devam etmesinin önemine dikkati çekti.