  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 18 yıldır ülkemiz, yılda 500 bin ile 1 milyon arasında yeni konutun inşa edildiği görünüm sergilemiştir."

Yeniakit Publisher
2020-06-05 15:32:18 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 18 yıldır ülkemiz, yılda 500 bin ile 1 milyon arasında yeni konutun inşa edildiği görünüm sergilemiştir."
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı