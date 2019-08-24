Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sizi kapının önüne koyarız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Başkanlığının düzenlediği akşam yemeğinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

- Sayın Devlet Bahçeli ile Yenikapı'da başlattığımız yakın iş birliğini 31 Mart seçimleri ile çok daha ileri taşıdık.

- FETÖ virüsünün toplum ve devlet bünyesinde temizlenmesinde MHP ile iş birliğimizin önemli payı bulunuyor.

- Cumhur ittifakı milletimizin istikbalinin garantörü olmuştur. Bu güzel birlikteliği daha da güçlendireceğiz.

- Dönem fedakarlık, uzlaşma dönemidir. Basiret ve ferasetle davranma dönemidir. Dönem siyasi ayrılıkları bir tarafa bırakarak asgari müşterekler etrafında bir araya gelme dönemidir.

- Altını çizerek ifade etmek isterim ki 'önce millet, önce memleket' diyen herkesle çalışmaya hazırız. Mesele vatansa gerisi teferruattır.

- Bir siyasetçi için milletin sevdasından, teveccühünden daha büyük bir bahtiyarlık yoktur.

- 17 yılı iktidar olmak üzere 18 senedir Türkiye'ye hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz.

- Bugün Savunma Sanayimizin yüzde 70'ini biz üretiyoruz. Yıllık gelirimiz 2.5 milyar dolara ulaşmış durumda.

- Bize İHA'ları dost bildiklerimiz vermiyorlardı. Ama kötü komşular bizi ev sahibi yaptı. Şimdi bunları artık biz üretiyoruz. Pençe 1, Pençe 2, Pençe 3 harekatlarıyla teröristleri kovalıyoruz.

- Yollarımız... Tüm Karadeniz'deki tünellerimize varıncaya kadar bizimle oldu. Biz dertliyiz. Bizim bu millete olan aşkımız bizi yollara düşürdü.

- Seçilmiş olmak hiç kimseye suç işleme özgürlüğü tanımaz. Siyasetçiye yetki, hizmet versin diye veriliyor.

- Siyasetçiye yetki ve para millete hizmet etsin diye veriliyor. Siz onu Kandil'e gönderirseniz, kusura bakmayın hukuk içinde sizi kapının önüne koyarız.

- Seçilmiş olmak, hiç kimseye suç işleme özgürlüğü tanımaz. Hangi partiden olursa olsun.

Ayrıntılar geliyor...