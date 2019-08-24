Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sizi kapının önüne koyarız
Cumhurbaşkanı Erodoğan, AK Parti Rize İl Başkanlığı'nda konuştu.24 Ağustos 2019 Cumartesi 20:33
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Başkanlığının düzenlediği akşam yemeğinde konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
- Sayın Devlet Bahçeli ile Yenikapı'da başlattığımız yakın iş birliğini 31 Mart seçimleri ile çok daha ileri taşıdık.
- FETÖ virüsünün toplum ve devlet bünyesinde temizlenmesinde MHP ile iş birliğimizin önemli payı bulunuyor.
- Cumhur ittifakı milletimizin istikbalinin garantörü olmuştur. Bu güzel birlikteliği daha da güçlendireceğiz.
- Dönem fedakarlık, uzlaşma dönemidir. Basiret ve ferasetle davranma dönemidir. Dönem siyasi ayrılıkları bir tarafa bırakarak asgari müşterekler etrafında bir araya gelme dönemidir.
- Altını çizerek ifade etmek isterim ki 'önce millet, önce memleket' diyen herkesle çalışmaya hazırız. Mesele vatansa gerisi teferruattır.
- Bir siyasetçi için milletin sevdasından, teveccühünden daha büyük bir bahtiyarlık yoktur.
- 17 yılı iktidar olmak üzere 18 senedir Türkiye'ye hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz.
- Bugün Savunma Sanayimizin yüzde 70'ini biz üretiyoruz. Yıllık gelirimiz 2.5 milyar dolara ulaşmış durumda.
- Bize İHA'ları dost bildiklerimiz vermiyorlardı. Ama kötü komşular bizi ev sahibi yaptı. Şimdi bunları artık biz üretiyoruz. Pençe 1, Pençe 2, Pençe 3 harekatlarıyla teröristleri kovalıyoruz.
- Yollarımız... Tüm Karadeniz'deki tünellerimize varıncaya kadar bizimle oldu. Biz dertliyiz. Bizim bu millete olan aşkımız bizi yollara düşürdü.
- Seçilmiş olmak hiç kimseye suç işleme özgürlüğü tanımaz. Siyasetçiye yetki, hizmet versin diye veriliyor.
- Siyasetçiye yetki ve para millete hizmet etsin diye veriliyor. Siz onu Kandil'e gönderirseniz, kusura bakmayın hukuk içinde sizi kapının önüne koyarız.
- Seçilmiş olmak, hiç kimseye suç işleme özgürlüğü tanımaz. Hangi partiden olursa olsun.
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