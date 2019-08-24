0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sizi kapının önüne koyarız

Cumhurbaşkanı Erodoğan, AK Parti Rize İl Başkanlığı'nda konuştu.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 20:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sizi kapının önüne koyarız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Başkanlığının düzenlediği akşam yemeğinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

- Sayın Devlet Bahçeli ile Yenikapı'da başlattığımız yakın iş birliğini 31 Mart seçimleri ile çok daha ileri taşıdık.

- FETÖ virüsünün toplum ve devlet bünyesinde temizlenmesinde MHP ile iş birliğimizin önemli payı bulunuyor.

- Cumhur ittifakı milletimizin istikbalinin garantörü olmuştur. Bu güzel birlikteliği daha da güçlendireceğiz.

- Dönem fedakarlık, uzlaşma dönemidir. Basiret ve ferasetle davranma dönemidir. Dönem siyasi ayrılıkları bir tarafa bırakarak asgari müşterekler etrafında bir araya gelme dönemidir.

- Altını çizerek ifade etmek isterim ki 'önce millet, önce memleket' diyen herkesle çalışmaya hazırız. Mesele vatansa gerisi teferruattır.

- Bir siyasetçi için milletin sevdasından, teveccühünden daha büyük bir bahtiyarlık yoktur.

- 17 yılı iktidar olmak üzere 18 senedir Türkiye'ye hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz.

- Bugün Savunma Sanayimizin yüzde 70'ini biz üretiyoruz. Yıllık gelirimiz 2.5 milyar dolara ulaşmış durumda.

- Bize İHA'ları dost bildiklerimiz vermiyorlardı. Ama kötü komşular bizi ev sahibi yaptı. Şimdi bunları artık biz üretiyoruz. Pençe 1, Pençe 2, Pençe 3 harekatlarıyla teröristleri kovalıyoruz.

- Yollarımız... Tüm Karadeniz'deki tünellerimize varıncaya kadar bizimle oldu. Biz dertliyiz. Bizim bu millete olan aşkımız bizi yollara düşürdü.

- Seçilmiş olmak hiç kimseye suç işleme özgürlüğü tanımaz. Siyasetçiye yetki, hizmet versin diye veriliyor.

- Siyasetçiye yetki ve para millete hizmet etsin diye veriliyor. Siz onu Kandil'e gönderirseniz, kusura bakmayın hukuk içinde sizi kapının önüne koyarız.

- Seçilmiş olmak, hiç kimseye suç işleme özgürlüğü tanımaz. Hangi partiden olursa olsun.

Ayrıntılar geliyor...

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 20:33
  1. Rize
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • Yıldıray OğurYıldıray Oğur23 dk önce
    ...Bugün dindarlar demokrasi ve hukukla elde ettikleri iktidarı, devletin gücünü ehlileştirmekten, azınlıkta/muhalefette olanların da haklarını gözetecek hukuki ve demokratik standartları geliştirmek için kullanmaktan, uzlaşmalar aramaktan vazgeçmiş, her sorunu devletin sopasıyla çözmenin keyfine kapılmış durumda. Aynı yanılgıya yakın dönemin diğer muktedirleri de kapılmıştı...
  • TOZERTOZER52 dk önce
    Şu feto itini devlet kadrolarından temizledin de siyasetten neden temizlemiyorsun. Meclisteki milletvekillerini bir araştır. Üniversite yıllarını fetonun ışık evlerinde geçirmeyen kaç tane milletvekilin var acaba. Ama sizin için 17-25 Aralıktan önceki birliktelikler hükümsüzdür maalesef.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Hindistan'dan muhalif parti liderlerine Cammu Keşmir yasağı
  1. Hindistan'dan muhalif parti..
  2. Erzincan’da iki ayrı trafik kazasında..
  3. Başakşehir’de 4 değişiklik
  4. Basketbol: 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa..
  5. Sinoplu Uzm. Onbaşı İdris Gezer,..
  6. İçişleri Bakanlığı: "İç Güvenlik..
  7. Yasmani Copello, olimpiyat kotası aldı
  8. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019..
  9. Siirt'te 2 terörist etkisiz hale..
  10. Dünya liderleri G7 Zirvesi için bir..
  11. Liverpool, Arsenal'i Salah ile yendi
  12. Tolga Ciğerci 494 gün sonra 11’de
  13. Tolga Ciğerci ve Deniz Türüç ilk 11’de
  14. Bakanlık duyurdu! İlk uçuş gerçekleşti
  15. Bayern Münih sezonun ilk galibiyetini..
  16. Geleneksel Yayladağı Festivali başladı
  17. Işıklar Jandarma Meslek Yüksekokulu..
  18. Başakşehir Emre Belözoğlu’nu unutmadı
  19. Süper lig 2. hafta maç skorları Süper..
  20. Fenerbahçe tribünleri simsiyah!
  21. Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 -..
  22. "Makam verilmezken yan çizenlerden..
  23. Futbol: Süper Lig
  24. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de
  25. Safranbolu, Emine Bulut’u unutmadı
  26. İran ABD'li Demokrasileri Savunma..
  27. Juventus yeni sezona galibiyetle..
  28. Cezayir'de emniyet genel müdürü..
  29. Rusya'da helikopter düştü: 1 ölü
  30. "Ben ambulans çağırın diyorum, onlar..
Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
Eski istihbarat başkanından dikkat çeken sözler: Türk Ordusu ikiye ayrılacak
Eski istihbarat başkanından dikkat çeken sözler: Türk Ordusu ikiye ayrılacak
Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı
Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı
Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?
Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?

Günün Karikatürü

25 Ağustos 2019
Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!