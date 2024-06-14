Cumhurbaşkanı Erdoğan Silva ile görüştü! 'İsrail'e baskı artırılmalı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G7 Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği İtalya’da temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, Puglia bölgesindeki Borgo Egnazia'da düzenlenen zirve çerçevesinde Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile görüştü.

Görüşmede Türkiye ve Brezilya ilişkileri, İsrail’in Gazze’de uyguladığı katliamlar ve onları durdurmak için yapılması gerekenler ile küresel gelişmeler ele alındı.

"İsrail'e baskı artırılmalı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in son dönemde iyice yalnızlaştığını zulmün sona erdirilmesi için İsrail’e yönelik baskının artırılarak devam ettirilmesi gerektiğini ifade etti.