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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan Silva ile görüştü! 'İsrail'e baskı artırılmalı'
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan Silva ile görüştü! 'İsrail'e baskı artırılmalı'

Yeniakit Publisher
2024-06-14 21:01:00 - 2024-06-14 21:04:59

G7 Zirvesi nedeniyle bulunduğu İtalya'da Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e zulmü sona erdirmesi için baskı yapılması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G7 Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği İtalya’da temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, Puglia bölgesindeki Borgo Egnazia'da düzenlenen zirve çerçevesinde Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile görüştü.

Görüşmede Türkiye ve Brezilya ilişkileri, İsrail’in Gazze’de uyguladığı katliamlar ve onları durdurmak için yapılması gerekenler ile küresel gelişmeler ele alındı.

 

"İsrail'e baskı artırılmalı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in son dönemde iyice yalnızlaştığını zulmün sona erdirilmesi için İsrail’e yönelik baskının artırılarak devam ettirilmesi gerektiğini ifade etti.

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