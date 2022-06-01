Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayiinde ortak adımlar attık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Şahbaz Şerif'in göreve gelmesinden sonra ilk ziyareti. Köklü bağlardan güç alan ilişkilerimiz Pakistan'ın kurulduğu 1947 yılından beri dostluk ve kardeşlik temelinde gelişmektedir. Bu sene diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 78. yılını idrak ediyoruz. İkili ilişkilerimiz, bölgesel ve küresel meseleleri kapsamlı şekilde ele aldık.

"Sanayi alanında ortak adımlar attık"

Türkiye Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği toplantısının 7. toplantısının ülkemizde gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye Pakistan ilişkilerini iki ülkenin tarihi, dostluğuyla mütenasip şekilde stratejik perspektifle daha da güçlendirmeye hazırız. Savunma sanayi alanında somut işbirliği projelerinden memnuniyet duyuyoruz.

"Hedefimiz 5 milyar dolar"

İkisi Pakistan'da ikisi ülkemizde inşa edilen gemilerin yapımı tamamlanıyor. Hamdolsun ikili ticaretimizi salgına rağmen geliştirdik ve hacmi 2011 yılından beri ilk kez 1 milyar doların üzerine çıkardık. Hedefimiz 5 milyar dolardır.

İslamabad'da imzaladığımız ticaretten savunma sanayine kadar birçok alt başlıkta sürdürülen yakın işbirliğimizin temelini sürdürüyor. Turizm, eğitim, lojistik, hizmet sektörlerinde işbirliğimizi geliştirmek için çalışıyoruz.

Ekonomik işbirliğimizin lokomotifi olan iş insanlarımızı ve yatırımlarımızı Pakistan'da daha fazla faaliyette bulunmaya teşvik ediyoruz. FETÖ ile mücadelemize verdiği destek için Pakistan makamlarına bir kez daha teşekkür ediyoruz. Son dönemde artan terör saldırılarından şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet diliyorum.