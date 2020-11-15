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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının en başından itibaren Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizin yardımına koştuk. Sağlık alanında her türlü desteği sağladık"
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının en başından itibaren Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizin yardımına koştuk. Sağlık alanında her türlü desteği sağladık"

Yeniakit Publisher
2020-11-15 20:40:41 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının en başından itibaren Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizin yardımına koştuk. Sağlık alanında her türlü desteği sağladık"
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