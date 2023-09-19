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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan resti çekti: Rusya'ya Batı'ya güvendiğim kadar güveniyorum
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Cumhurbaşkanı Erdoğan resti çekti: Rusya'ya Batı'ya güvendiğim kadar güveniyorum

Yeniakit Publisher
2023-09-19 01:57:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan resti çekti: Rusya'ya Batı'ya güvendiğim kadar güveniyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan PBS kanalında yaptığı açıklamada, 'Son 50 yıldır AB'nin kapısında bekliyoruz ve şu anda Rusya'ya, Batı'ya güvendiğim kadar güveniyorum' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kuruluna katılmak üzere gittiği ABD'de Amerikan PBS kanalına konuştu.

Erdoğan, bir soru üzerine, "Son 50 yıldır AB'nin kapısında bekliyoruz ve şu anda Rusya'ya, Batı'ya güvendiğim kadar güveniyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "ABD'nin Türkiye'ye F 16 savaş uçağı satışı, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasıyla ilişkilendirilmemeli. Bu iki konunun birbiriyle bağlantılı olmaması gerektiğine inanıyorum” dedi.

Kaynak: AA

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