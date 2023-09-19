Cumhurbaşkanı Erdoğan resti çekti: Rusya'ya Batı'ya güvendiğim kadar güveniyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan PBS kanalında yaptığı açıklamada, 'Son 50 yıldır AB'nin kapısında bekliyoruz ve şu anda Rusya'ya, Batı'ya güvendiğim kadar güveniyorum' dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kuruluna katılmak üzere gittiği ABD'de Amerikan PBS kanalına konuştu.
Erdoğan, bir soru üzerine, "Son 50 yıldır AB'nin kapısında bekliyoruz ve şu anda Rusya'ya, Batı'ya güvendiğim kadar güveniyorum" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, "ABD'nin Türkiye'ye F 16 savaş uçağı satışı, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasıyla ilişkilendirilmemeli. Bu iki konunun birbiriyle bağlantılı olmaması gerektiğine inanıyorum” dedi.
Kaynak: AA
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