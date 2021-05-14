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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijeryalı mevkidaşı ile Filistin'i görüştü
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijeryalı mevkidaşı ile Filistin'i görüştü

Filistin diplomasisini sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-05-14 00:13:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijeryalı mevkidaşı ile Filistin'i görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan Nijeryalı mevkidaşı ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari, görüşmede, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.

Filistin meselesi görüşüldü

İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'e yönelik saldırıları dolayısıyla uluslararası camianın hukuk, adalet ve vicdan yoksunu İsrail'e gereken dersi vermesi için çabaladıklarını, Nijerya'nın da bu haklı davada Filistinlilerle dayanışma göstereceğine inandığını ifade etti.

 

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