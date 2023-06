Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurdu! Öğretmenler için yeni proje: Destek sağlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haydarpaşa Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin karne törenine katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, ''Öğretmenlik mesleğinin itibarını artıracak, öğretmenlerimizin kariyerini geliştirecek projemizi yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Öğrencilerimizin kaliteli eğitim alması, öğretmenlerimizin görevlerini gönül huzuruyla yapması için her türlü çabayı göstereceğiz'' dedi.

2022-2023 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle yaklaşık 19 milyon öğrenci bugün karne heyecanı yaşadı. Haydarpaşa Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen karne törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2022-2023 eğitim öğretim yılının eğitim camiamızın tüm paydaşları için hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin dört bir köşesinde şu an karne heyecanı yaşayan evlatlarımızın tamamını tebrik ediyor, hepsinin tek tek alınlarından öpüyorum. Her eğitim öğretim yılı sonunda tıpkı Haydarpaşa Lisesinde olduğu gibi bilgili, kültürlü, ahlaklı vicdanlı ve özgüven sahibi nesillerin yetiştiğini görmenin haklı gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN AYDINLIK YARINLARINA OLAN İNANCIMIZ DA KATLANARAK ARTIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öğrencilerimizle her buluşmamızda geleceğimize daha umutla, çok daha güvenle bakıyoruz. Evlatlarımızın sesine kulak verdikçe, Türkiye'nin aydınlık yarınlarına olan inancımız da katlanarak artıyor. Buna vesile olanların başında hiç şüphesiz öğretmenlerimiz gelmektedir. Daha 5-6 yaşından itibaren evlatlarımızı kendilerine emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz, eğitim sistemimizin omurgasıdır. Öğretmen, bizim kültürümüzde sadece bilgiyi aktaran değildir. Öğretmen aynı zamanda öğrencisinin içindeki cevheri ortaya çıkaran bir kaşiftir. Karakterini şefkatle işleyen bir gönül işçisidir. Öğretmenlerimiz bilgileriyle birlikte tecrübeleriyle de evlatlarımızı hayata hazırlayan birer rehberdir. 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' buyuran Hz. Ali, bu sözüyle esasında bir öğrencisinin öğretmenine olan vefa borcunun da sınırlarını çiziyor. İlk emri 'oku' olan bir inancın mensupları olarak bizlere bilgi yanında hikmeti, irfanı, ahlakı da aşılayan öğretmenlerimizin hakkını ödeyemeyiz. Vatana, millete ve devlete hayırlı bireyler yetiştirme ülküsüyle görev yapan tüm öğretmenlerimize şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

KARNE ALMANIN SEVİNCİNİ TAM MANASIYLA TENEFFÜS EDEMİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ellerindeki tüm imkanları evlatlarının eğitimi için seferber eden anne babaları da canı gönülden tebrik ediyorum. Bu sene 6 Şubat'ta meydana gelen deprem sebebiyle ülke ve millet olarak dini ve milli bayramlarımızı biraz buruk geçiriyoruz. Bugün de karne almanın sevincini maalesef tam manasıyla teneffüs edemiyoruz. Asrın felaketinde toprağa verdiğimiz 50 bini aşkın vatandaşımızın özellikle öğrenci ve öğretmenlerimizin acısı hala kalbimizi yakıyor. Bu vesileyle 6 Şubat depremlerinde vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize baş sağlığı niyaz ediyorum. Aybüke Yalçın'dan Necmettin Yılmaz'a 192 şehit öğretmenimizin her birini burada tekrar rahmetle yad ediyorum. İnşallah devlet ve millet olarak şehit öğretmenlerimizin emanetlerine sahip çıkacak, uğruna canlarını feda ettikleri hasretleri yaşatmayı sürdüreceğiz. Depremden olumsuz etkilenen şehirlerimizi de en kısa sürede yeniden ayağa kaldıracağız. 19 milyonu temel eğitim ve ortaöğretimde, 8 milyonu yükseköğretimde olmak üzere yaklaşık 27 milyon öğrencimiz bulunuyor" dedi.

ÖĞRETMENLERİMİZİN KARİYERİNİ GELİŞTİRECEK PROJEMİZİ YAKINDA PAYLAŞACAĞIZ

Erdoğan, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en güzel şekilde yetişmeleri için elimizdeki imkanları seferber ediyoruz. 2002 yılından beri her sene bütçede aslan payını eğitime ayırarak, mevcut derslik sayımızı 2 katına çıkartarak, okullarımızı en son teknolojiye sahip eğitim alt yapısına kavuşturarak, ders kitaplarından yardımcı kaynaklara, öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu eğitim materyallerini ücretsiz dağıtarak öğretmenlerimizin mali ve özlük haklarını her geçen yıl geliştirerek, velhasıl evlatlarımızın kaliteli eğitim alması yolunda gereken ne varsa onu yapmaktan çekinmeyerek bu meseleye verdiğimiz önemi gösterdik. Geçen ay yaptığımız toplam 45 bin yeni öğretmen atamasıyla mevcut eğitim ordumuzu daha da güçlendirdik. 2002 yılında, ülkemizde toplam 500 bin öğretmen varken son atamayla birlikte sadece bizim dönemimizde göreve başlayan öğretmen sayısı 800 bini buldu. İhtiyaç duyulan alanlarda öğretmen atamalarını sürdüreceğiz. Öğretmenlik mesleğinin itibarını artıracak, öğretmenlerimizin kariyerini geliştirecek projemizi yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Okulları, yazın pırıl pırıl yaparak inşallah yeni döneme hazır hale getireceğiz. Öğrencilerimizin kaliteli eğitim alması, öğretmenlerimizin görevlerini gönül huzuruyla yapması için her türlü çabayı göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

MUTLU, HUZURLU VE VERİMLİ BİR TATİL GEÇİRMENİZİ DİLİYORUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yıl 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşını kutlayacağız. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını biz de Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun başlangıç noktası yaptık. Gelecek 5 sene boyunca Türkiye Yüzyılı'nın inşası için gece gündüz demeden çalışacağız. Gözlerinin parıltısında yarının büyük ve güçlü Türkiye'sini gördüğüm siz evlatlarımıza her açıdan gurur duyacağınız bir ülke teslim edeceğiz. Bunun için ebeveyni, öğretmeni, öğrencisiyle hepimize sorumluluk düşüyor. Türkiye'ye güveneceğiz. Kendi potansiyelimize inanacağız. Hayal kurmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Hedeflerimizle aramıza kimseyi sokmayacağız. Bu ülkenin bir vatandaşı olmaktan her zaman şeref duyacağız. Tarihi zaferlerle dolu bu milletin mensubu olmaktan hiçbir zaman iftihar ötesinde bir şey düşünmeyeceğiz. Okuyacağız, araştıracağız, sorgulayacağız, çalışacağız, bizi biz yapan değerlere ve köklerimize çok sıkı sahip çıkacağız. Bunları yaparsak Allah'ın izniyle kimse bizim önümüzü kesemez. Unutmayın, yarının Türkiye'si inşallah sizlerin omuzlarında yükselecektir. Bugün karnelerinizi alıyorsunuz. Bir seneki gayretlerinizin neticesini de inşallah göreceksiniz.

Bir TEKNOFEST gençliği olarak artık uzayla, her an iç içe olmayı amaç edineceksiniz. Yazın arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirirken lütfen kitapla, kütüphaneyle, okumakla bağlarınızı kesmeyin. Tabiatın tüm güzelliklerinin önümüze serildiği bu yaz günlerinde kendinizi sadece ekran başına mahkum etmeyin. Yeni şeyler öğrenme şevkinizin kaybolmasına izin vermeyin. Sizlere yardımcı olmak üzere çok farklı alanlarda açılmış, ücretsiz yaz okullarımız gençlik kamplarımız var. Merdiven altı kapkaççılara kendinizi kaptırmayın. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, Diyanet İşleri Başkanlığımızın sizlere yönelik çalışmaları var. Devletimizin sizlere sunduğu bu imkanlardan en güzel şekilde istifade edeceğinize inanıyorum. Bu düşüncelerle her birinizi tebrik ediyor, mutlu, huzurlu ve verimli bir tatil geçirmenizi özellikle diliyorum. Bu hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek tüm gençlerimize Rabbimden başarılar niyaz ediyorum. Saygıdeğer öğretmenlerimize emekleri için tekrar teşekkürlerimi sunuyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. İyi tatiller, kalın sağlıcakla" diye konuştu.