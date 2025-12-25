  • İSTANBUL
Son Haberler

Dr. Matthews "Miçotakis uluslararası hukukun ihlaline ortak oluyor" Yunanistan suç ortağı

Diyarbakır'da patlama! Yaralılar var

Sosyetenin torbacısı: Sabetayist uyuşturucu baronunun FETÖ bağlantısı!

Başkan Erdoğan'dan baş döndüren yurt dışı diplomasisi: Türkiye artık oyuncu değil oyun kuran

Yine CHP yine rüşvet! Başkan görevden alındı

Mason Talat Paşa Osmanlı Devleti ellerinde battıktan sonra böyle ağlamış

Ekrem tahliye edilsin… Ama iki şartla!

Mansur Yavaş'ın "çorba" tiyatrosu elinde patladı: Dosyada milyonluk konserler, meydanda bir tas çorba var!

Fenomenlik bitti mahremiyet kazandı: Fenomen öğretmenler hesaplarını kapatmaya başladı

Mevlevi Huzuru Ezberleri Bozdu: Gazeteci İsmail Saymaz’ın Mevlevihane Şaşkınlığı!
Siyaset AK Parti’li Köseoğlu’nun acı kaybı
Siyaset

AK Parti’li Köseoğlu’nun acı kaybı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
AK Parti’li Köseoğlu’nun acı kaybı

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu’nun eşi Prof. Dr. Mustafa Köseoğlu (53) ebediyete uğurlandı.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve 25’inci ile 26’ncı dönem Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu’nun eşi Prof. Dr. Mustafa Köseoğlu, dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Mustafa Köseoğlu için Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Atatürk Kültür Merkezi’nde tören düzenlendi. Törenin ardından Köseoğlu için, İskender Paşa Camisi’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Ayşe Sula Köseoğlu ve ailesi taziyeleri kabul etti. Cenazeye, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, AK Parti Trabzon eski ve yeni dönem milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Köseoğlu’nun cenazesi, Çaykara ilçesi Şahinkaya Mahallesi’nde toprağa verildi.

