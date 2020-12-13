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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan milli cimnastikçi Ferhat Arıcan'ı tebrik etti
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan milli cimnastikçi Ferhat Arıcan'ı tebrik etti

Yeniakit Publisher
2020-12-13 20:18:48 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan milli cimnastikçi Ferhat Arıcan'ı tebrik etti

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda altın ve bronz madalya kazanan milli sporcu Ferhat Arıcan'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, paralel barda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olmasının yanı sıra kulplu beygirde sergilediği performansla da bronz madalyanın sahibi olan Ferhat Arıcan'ı, başarısından dolayı kutladı ve şampiyonada Türk bayrağını dalgalandırmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

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