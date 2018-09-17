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Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajı verdi! Üs kurabiliriz

Erdoğan, 'Batı basınında, TSK’nın KKTC’de kalıcı deniz üssü kurmak istediği iddiası'na çok dikkat çeken bir cevap verdi.

17 Eylül 2018 Pazartesi 07:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajı verdi! Üs kurabiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta gezisini takip eden basın mensuplarının sorularını cevapladı. Erdoğan, "Batı basınında, TSK’nın KKTC’de kalıcı deniz üssü kurmak istediği iddiası"na da cevap verdi.

KKTC’YE ÜS KURABİLİRİZ

* Batı basınında, TSK’nın KKTC’de kalıcı deniz üssü kurmak istediği iddiası yer alıyor.

Bizim KKTC’de üs diye bir sorunumuz yok. Bizim topraklarımızdan oraya ulaşmak, Doğu Akdeniz’e varmak dakikalarla konuşulacak bir şey. Ama Yunanistan’ın oraya öyle bir yakınlığı yok. O işin sadece psikolojik boyutu var. Bu açıdan ihtiyaç duyacak olursak üs de kurabiliriz. Oradaki varlığımız önemli. Yok efendim neymiş, asker sayımızı azaltmalıymışız! Kusura bakmasınlar, biz orada asker sayımızı azaltmayacağız. Artıracağız, azaltmayacağız.

Laf dinlemiyorlar; dinleselerdi, Kofi Annan’la biz bu işi çözerdik. Referandumda verdikleri söz neydi, ne yaptılar? Biz evet dedik, onlar hayır dedi. Onları tuttular AB’ye aldılar bizi dışarıda bıraktılar.

Bundan sonra bizim için orada kendi ilan ettiğimiz reçete ne ise biz bu reçeteyi uygulamaya koyarız.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 07:55
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