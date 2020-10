Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te soruları yanıtladı:

"Parlamento, AYM'yle ilgili yeni bir yapılanmaya giderse, yeni bir adım atarsa seve seve ben de buna katılırım" - "Meclis, idamla ilgili olumlu bir karar verdiğinde, onama makamı olarak ben de bunu onaylarım" - "(HDP'nin yeni yasama yılı açılışına katılmaması) Varlığıyla yokluğu arasında zaten herhangi bir fark yok. Çünkü onların her zaman yeri ya dağdır ya sokaklardır" - "(Paşinyan'ın 'Türkiye müdahil olmasın.' açıklaması) Biz ne yapacağımızı Paşinyan'a soracak değiliz. Biz bunun kararını kendimiz verdik" - "(Vaka sayısı tartışması) Sayının buralara kadar çıkmaması en büyük beklentimizdi. Bir ara 14'e kadar düştü. 'TAMAM' (temizlik, maske, mesafe) buna bir uysak, her şey değişecek. Temenni ederim ki uyarız, böylece bir an önce de koronavirüs belasından ülkemizi kurtarırız."