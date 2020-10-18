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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar'ı şahsım ve Türk Milleti adına tebrik ediyorum."
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar'ı şahsım ve Türk Milleti adına tebrik ediyorum."

Yeniakit Publisher
2020-10-18 20:25:35 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar'ı şahsım ve Türk Milleti adına tebrik ediyorum."
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