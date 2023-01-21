Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kopartılan fırtınayı görüyorsunuz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BTSO Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Biraz önce 4 kategoride ödül takdim ettiğimiz şirketleri kutluyor, şükranlarımı sunuyorum. Eserleri şehrimize kazandıran bakanlıklarımızı ve belediyelerimizi tebrik ediyorum. Bursa, ülkemizin sembol şehirlerinin başında geliyor. Diğer şehirlerimiz gibi Bursa'ya da sık sık geliyor vatandaşlarımızla hasbihal ediyoruz.

Projelerimizi yerinde takip ederek, neticelendirilmelerini sağlıyoruz. Buluşmalarla milletimizle olan gönül bağımızı güçlendiriyoruz. Bursa'ya her gelişimizde tarihi önemde birçok yatırımı hizmete açtık. Togg'un üretim tesisini Türkiyemizin hizmetine soktuk.

Bursa'ya hizmet etmeyi sürdüreceğiz. 29 Ekim 2023'de Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ikinci asrına merhaba diyeceğiz. Güçlü bir birikim ve geleneği ifade eden bir zaman dilimidir. Türkiye tarihi bir asra hapsedilemeyecek kadar zengin müktesebata sahip bir ülkedir. Jandarmamız 183 yıldır, emniyet teşkilatımız 177 yıldır hizmet ediyor. Bursa Sanayi ve Ticaret Odamız köklü geçmişiyle şehrin hafızası konumundadır. Milletimizin yaşadığı sıkıntılara ve zorluklara bizzat şahitlik etmiştir. Bu odanın üyeleri Menderes'in başlattığı kalkınma hamlesinin nasıl kesintiye uğratıldığını gördüler. 28 Şubat zihniyetinin ekonomiye verdiği zarara tanık oldular. Bursa iş dünyası olarak size ve milletimize bedeller ödeten krizlerle beraber 20 yılda yakalanan ekonomik ivmeyi de bizzat gördünüz yaşadınız. Türk ekonomisinin neleri başarabileceğini yakından tecrübe ettiniz. Siyasi istikrarın tesisi ekonomik büyüme açısından vazgeçilmezdir. Hükümetlerin ortalama ömrünün 1.5 yılını bulmadığı atmosferde istikrardan bahsedilemez.

Son 20 yıla ülkemizin yazdığı başarı hikayesinin arkasında istikrarın sağlanmış olması vardır. Türkiye terör örgütlerinden darbe girişimlerine kadar onca saldırıya rağmen badireleri atlatmayı bilmiştir. Bolu Tüneli gibi 17 bakan eskiten nice eseri tamamlayarak hizmete sunduk. 3-5 sene sonrasını görmekten aciz bir ülkeyi, 50 yıllık vizyonlar ortaya koyan kapasiteye kavuşturduk. Dünya krizleri konuşurken, biz ihracatta 254 milyar dolara ulaşmamızı, istihdam oranlarını, yüzde 6,2'lik büyümeyi, 46 milyar doları bulan turizm gelirimizi, tarihi başarıları konuşuyoruz. Bir dönem krizlerle gündeme gelen Türkiye artık ekonomik büyümesiyle kendinden söz ettiriyor.

"Savunma sanayi alanında kopartılan fırtınayı görüyorsunuz"

'Türkiye Yüzyılı'mızı inşa edene kadar mücadelemizi sürdürecek, evlatlarımıza çok daha müreffeh bir ülke teslim edeceğiz. Özellikle ülkemiz ekonomisi için çarpan etkisi yapacak hamleleri emekleme safhasındayken nasıl boğulduğunu gördük. Şimdi aynı oyun sergilenmek isteniyor. Savunma sanayi alanında kopartılan fırtınayı görüyorsunuz. Hiçbir hakikat payı olmayan ithamlarla firmalarımızı itibarsızlaştırmaya kalktılar. Mertçe özür dilemek yerine başkalarını suçlama yoluna gittiler. 6'lı masanın yatırımlara yönelik hazımsızlığı ilk değil son örneğidir. Üreten ihraç eden yatırım yapan firmalarımızı açıkça tehdit etti. Yurtdışındaki yatırımcılara gelmeyin diyecek kadar ileri gitti. Pek çok ihanet derecesinde tehditlerle iftiralarda bulundu.