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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun dinlendiği iddiası) Seni kim, nerede, ne zaman dinlemiş? Yargıya anlat. Ona göre de gereği yapılır."
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun dinlendiği iddiası) Seni kim, nerede, ne zaman dinlemiş? Yargıya anlat. Ona göre de gereği yapılır."

Yeniakit Publisher
2020-12-11 12:03:55 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun dinlendiği iddiası) Seni kim, nerede, ne zaman dinlemiş? Yargıya anlat. Ona göre de gereği yapılır."
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