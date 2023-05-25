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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu kazanırsa ABD, tefeciler ve terör örgütleri kazanacak
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu kazanırsa ABD, tefeciler ve terör örgütleri kazanacak

Yeniakit Publisher
2023-05-25 21:03:00 - 2023-05-25 21:10:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı ortak yayında gündeme dair yaptığı açıklamada, 'Sayın Kılıçdaroğlu kazanırsa terör örgütleri, londra tefecileri, ABD'li şirketler kazanacak.' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk ve Kanal D ortak yayınında gündeme dair açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şöyle:

"Terörle mücadele bir yana koyulamaz"

"Türkiye Yüzyılı, güçlü Türkiye ideali için oy verin. Türkiye Yüzyılı'nın yol haritasını biz hayata geçireceğiz. Artık yeni yeni adımlar atmamız gerekiyor. Eğitimi, sağlığı, enerjiyi kenara koyamayız. Ama hepsinden önce terörle mücadele .Terör örgütleriyle olan mücadelemizde biz çok çok iyi konuma geldik. Mesela Güneydoğu'yu, Diyarbakır'ı düşünün. Eskiden sokağa çıkamazdınız. Ama şimdi kafeteryalarda rahat rahat gezebiliyorsunuz. Çok daha önemlisi bu bölgelere yatırım olmuyordu. Şimdi bu bölgelere yatırım başladı. Bu yatırım terör korkusu yatırımcıdan bir kenara çekilince yatırımcı ben şimdi gider burada yatırımımı yaparım diyor. Şimdi 21 yıllık kazanımlara bakarak ben inanıyorum ki bölge insanları da buralarda yatırımlara girecektir. Savunma sanayii de nereye bakacak? Akıncı, Kızılelma, TOGG, Bayraktar'a bakacak."

"Biz kazanınca kimse kaybetmeyecek"

"Biz kazandığımızda kimse kaybetmeyecek. Çünkü herkes rahat bir şekilde yatırımını yapacak. İstihdamsa, istihdamını sağlayacak. Turizmin en büyük yatırım dönemi bizim dönemimiz olmuştur. Sağ olsun Mehmet bey başarılı bir bakan arkadaşım olarak çok ciddi bir performans ortaya koydu. Sektörde ciddi sıçramalar oldu. Kovitlere rağmen biz onlarla beraber bu yolu yürüdük ve şu ana geldik. Seçim dönemi tabi ayrı, icraat dönemi ayrı. Ancak siyasetin doğasında rekabet var ve bu olmalıdır. Biz her alanda bunu teşvik ettik. Buna yönelik bazı teşvik primlerini de siz onların önüne koyarsanız o zaman bu yarış başlar. Ve bu yarış bize Türkiye'de ciddi manada önemli adımlar atılmasını sağladı."

"Kılıçdaroğlu kazanırsa ABD, tefeciler ve terör örgütleri kazanacak"

"Varsın birileri gerilimle, kutuplaştırmayla, siyaset dilini zehirlemeyle yol almaya çalışsın. Biz milletimizi kucaklamaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle 28 Mayıs'ı biz kazanırsak 85 milyonun tamamı kazanacak. Sayın Kılıçdaroğlu kazanırsa terör örgütleri, londra tefecileri, ABD'li şirketler kazanacak. Kaybedenler ise ülkemiz üzerinde hesap yapanlar olacak. Bizim buna fırsat vermemiz lazım. Dergi kapaklarından millete ayar verenleri gördünüz değil mi? Bunlar Erdoğan ile ne işi var? Erdoğan'ın onlara bakış açısını gayet iyi bildikleri için bundan da dolayı tabi Erdoğan'ın kaybetmesi lazım. Peki bunu başka kim söylüyor? Terör örgütleri. Demek ki aynı yerden talimat alıyorlar."
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