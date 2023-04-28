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Kentsel Dönüşüm - Yeşil Bina Cumhurbaşkanı Erdoğan kentsel dönüşüm projesinin temelini attı
Kentsel Dönüşüm - Yeşil Bina

Cumhurbaşkanı Erdoğan kentsel dönüşüm projesinin temelini attı

Yeniakit Publisher
2023-04-28 22:11:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan kentsel dönüşüm projesinin temelini attı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kâğıthane’de riskli olduğu gerekçesiyle kontrollü şekilde yıkılan Hizmet Sitesi'nin yeniden inşası için temel atma törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferans yöntemiyle katıldığı törende; '' Yaparsa Cumhur İttifakı yapar, durmak yok yola devam'' dedi.

Kâğıthane’de Türkiye'ye örnek olacak kentsel dönüşüm projeleri bir bir gerçekleşiyor. Kâğıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde 34 bin m2 alanda 688 daire ve 57 iş yerini kapsayan kentsel dönüşüm tamamlanarak, noter huzurunda yapılan çekilişle hak sahiplerine mülkleri teslim edildi.

Kâğıthane’de bir diğer kentsel dönüşüm projesi de Merkez Mahallesi'nde başladı. Osman Paşa Caddesi'nde riskli olduğu gerekçesiyle 6 blok ve 288 daireden oluşan Hizmet Sitesi, kontrollü şekilde yıkılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katılımıyla sitenin aynı yerinde yeniden inşa edilmek üzere temeli atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende; '' Yaparsa Cumhur İttifakı yapar, durmak yok yola devam'' dedi. Hizmet Sitesi kentsel dönüşümünün bir yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Yeni Hizmet Sitesi; zemin+6 kat olmak üzere 8 blok ve toplam 300 daireden oluşacak. Sitede 196 adet 2+1 ve 104 adet 3+1 daire bulunacak. Yaklaşık 13 bin m2'si oturum alanı olacak sitede ayrıca 14 bin m2'lik yeşil alan yer alacak. Otoparkları, parkları, yürüyüş yolları ve dinlence yerleri ile yeni Hizmet Sitesi, şimdiden Türkiye'nin örnek kentsel dönüşüm projelerinden biri olarak gösteriliyor.

Temel atma törenine Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kaymakam Tahir Şahin, siyasiler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin törende; '' Kâğıthane’mizin imarı için var gücümüzle çalışıyoruz. İlçemizdeki riskli yapıları bir bir tespit ederek dönüştürüyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm bakanlarımıza, milletvekillerimize, bürokratlarımıza destekleri için teşekkür ediyorum. Kağıthanelilerin sağlam ve modern yapılarda huzur ve sağlıkla oturmaları için tüm imkanlarımızı seferber ettik.'' dedi.
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