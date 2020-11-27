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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanal İstanbul Projesi'yle ilgili de yoğun bir şekilde talepler artıyor, yerli ve küresel."
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanal İstanbul Projesi'yle ilgili de yoğun bir şekilde talepler artıyor, yerli ve küresel."

Yeniakit Publisher
2020-11-27 13:45:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanal İstanbul Projesi'yle ilgili de yoğun bir şekilde talepler artıyor, yerli ve küresel."
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