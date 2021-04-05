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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul açıklaması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul açıklaması

Kanal İstanbul son durum | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan değerlendirme toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada Kanal İstanbul’a da değindi. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal İstanbul için ne söyledi?

Yeniakit Publisher
2021-04-05 18:47:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki değerlendirme toplantısının ardından açıklama yaptı.

Kanal İstanbul konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye'nin milli egemenlik haklarını tahkim edecek bu projeye karşı çıkanlar, en büyük Atatürk ve cumhuriyet düşmanıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye, Kanal İstanbul sayesinde İstanbul Boğazı'ndaki ağır deniz trafiği yükünü hafifletirken Montrö'deki sınırlamaların dışında tamamen kendi egemenliğinde bir alternatife kavuşmuş olacaktır. Bu bizim egemenlik mücadelemizdir” diye konuştu.

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