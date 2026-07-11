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Yeni araştırma ortaya çıktı! 354 binden fazla katılımcı 10 yılı aşkın süre takip edildi ve...

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Yeni araştırma ortaya çıktı! 354 binden fazla katılımcı 10 yılı aşkın süre takip edildi ve...

Çoğumuzun vazgeçilmezi olan kahve tüketimi ile ilgili çarpıcı bir araştırma daha yayımlandı...

#1
Foto - Yeni araştırma ortaya çıktı! 354 binden fazla katılımcı 10 yılı aşkın süre takip edildi ve...

Kahvenin karaciğer sağlığı üzerindeki muhtemel etkilerine ilişkin yeni bir araştırma, her gün tüketilen bir fincan kahvenin bile karaciğer hastalığı ve karaciğer kanseri riskini azaltabileceğini ortaya koydu.

#2
Foto - Yeni araştırma ortaya çıktı! 354 binden fazla katılımcı 10 yılı aşkın süre takip edildi ve...

Uzmanlar, faydanın kafeinden değil, kahvenin antioksidan özelliklerinden kaynaklanabileceğini belirtiyor.

#3
Foto - Yeni araştırma ortaya çıktı! 354 binden fazla katılımcı 10 yılı aşkın süre takip edildi ve...

Clinical Gastroenterology and Hepatology dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, kahve tüketiminin karaciğer sağlığı üzerinde önemli koruyucu etkileri olabileceğini ortaya koydu.

#4
Foto - Yeni araştırma ortaya çıktı! 354 binden fazla katılımcı 10 yılı aşkın süre takip edildi ve...

Araştırmada, 354 binden fazla katılımcı 10 yılı aşkın süre boyunca takip edildi ve düzenli kahve tüketenlerde siroz, karaciğer kanseri ve karaciğer kaynaklı ölüm riskinin daha düşük olduğu belirlendi.

#5
Foto - Yeni araştırma ortaya çıktı! 354 binden fazla katılımcı 10 yılı aşkın süre takip edildi ve...

Araştırmanın ilk yazarı Dr. Hyunseok Kim, elde edilen verilerin kahvenin karaciğer üzerindeki etkisini inceleyen en kapsamlı uzun dönem çalışmalardan biri olduğunu belirterek, benzer faydaların kafeinsiz kahve tüketenlerde de görüldüğünü söyledi.

#6
Foto - Yeni araştırma ortaya çıktı! 354 binden fazla katılımcı 10 yılı aşkın süre takip edildi ve...

Bu durumun, koruyucu etkinin kafeinden çok kahvede bulunan antioksidan bileşiklerle ilişkili olabileceğini gösterdiğini ifade etti.

#7
Foto - Yeni araştırma ortaya çıktı! 354 binden fazla katılımcı 10 yılı aşkın süre takip edildi ve...

Araştırmada karaciğer hastalığı, kalıcı karaciğer hasarı ve skarlaşmasıyla karakterize edilen siroz vakaları üzerinden değerlendirildi.

#8
Foto - Yeni araştırma ortaya çıktı! 354 binden fazla katılımcı 10 yılı aşkın süre takip edildi ve...

Dünya genelinde 58 milyondan fazla kişiyi etkileyen siroz, her yıl yaklaşık 1,5 milyon kişinin ölümüne neden oluyor.

#9
Foto - Yeni araştırma ortaya çıktı! 354 binden fazla katılımcı 10 yılı aşkın süre takip edildi ve...

Çalışmada ayrıca en yaygın karaciğer kanseri türü olan hepatosellüler karsinom da incelendi.

#10
Foto - Yeni araştırma ortaya çıktı! 354 binden fazla katılımcı 10 yılı aşkın süre takip edildi ve...

Sonuçlara göre günde 1-2 fincan kahve tüketenlerde siroz riski yüzde 20, karaciğer kanseri riski yüzde 24 ve karaciğer hastalıklarına bağlı ölüm riski yüzde 31 daha düşük bulundu.

#11
Foto - Yeni araştırma ortaya çıktı! 354 binden fazla katılımcı 10 yılı aşkın süre takip edildi ve...

Günde 3-4 fincan kahve tüketenlerde siroz ve karaciğer kanseri riski yüzde 35 azalırken, karaciğer kaynaklı ölüm riski yüzde 41 düştü.

#12
Foto - Yeni araştırma ortaya çıktı! 354 binden fazla katılımcı 10 yılı aşkın süre takip edildi ve...

Günde beş fincan ve üzeri kahve tüketenlerde ise karaciğer kanseri riskinde yüzde 47, karaciğer kaynaklı ölüm riskinde yüzde 42 ve siroz riskinde yüzde 32 oranında azalma görüldü.

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