Yeni araştırma ortaya çıktı! 354 binden fazla katılımcı 10 yılı aşkın süre takip edildi ve...
Çoğumuzun vazgeçilmezi olan kahve tüketimi ile ilgili çarpıcı bir araştırma daha yayımlandı...
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Çoğumuzun vazgeçilmezi olan kahve tüketimi ile ilgili çarpıcı bir araştırma daha yayımlandı...
Kahvenin karaciğer sağlığı üzerindeki muhtemel etkilerine ilişkin yeni bir araştırma, her gün tüketilen bir fincan kahvenin bile karaciğer hastalığı ve karaciğer kanseri riskini azaltabileceğini ortaya koydu.
Uzmanlar, faydanın kafeinden değil, kahvenin antioksidan özelliklerinden kaynaklanabileceğini belirtiyor.
Clinical Gastroenterology and Hepatology dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, kahve tüketiminin karaciğer sağlığı üzerinde önemli koruyucu etkileri olabileceğini ortaya koydu.
Araştırmada, 354 binden fazla katılımcı 10 yılı aşkın süre boyunca takip edildi ve düzenli kahve tüketenlerde siroz, karaciğer kanseri ve karaciğer kaynaklı ölüm riskinin daha düşük olduğu belirlendi.
Araştırmanın ilk yazarı Dr. Hyunseok Kim, elde edilen verilerin kahvenin karaciğer üzerindeki etkisini inceleyen en kapsamlı uzun dönem çalışmalardan biri olduğunu belirterek, benzer faydaların kafeinsiz kahve tüketenlerde de görüldüğünü söyledi.
Bu durumun, koruyucu etkinin kafeinden çok kahvede bulunan antioksidan bileşiklerle ilişkili olabileceğini gösterdiğini ifade etti.
Araştırmada karaciğer hastalığı, kalıcı karaciğer hasarı ve skarlaşmasıyla karakterize edilen siroz vakaları üzerinden değerlendirildi.
Dünya genelinde 58 milyondan fazla kişiyi etkileyen siroz, her yıl yaklaşık 1,5 milyon kişinin ölümüne neden oluyor.
Çalışmada ayrıca en yaygın karaciğer kanseri türü olan hepatosellüler karsinom da incelendi.
Sonuçlara göre günde 1-2 fincan kahve tüketenlerde siroz riski yüzde 20, karaciğer kanseri riski yüzde 24 ve karaciğer hastalıklarına bağlı ölüm riski yüzde 31 daha düşük bulundu.
Günde 3-4 fincan kahve tüketenlerde siroz ve karaciğer kanseri riski yüzde 35 azalırken, karaciğer kaynaklı ölüm riski yüzde 41 düştü.
Günde beş fincan ve üzeri kahve tüketenlerde ise karaciğer kanseri riskinde yüzde 47, karaciğer kaynaklı ölüm riskinde yüzde 42 ve siroz riskinde yüzde 32 oranında azalma görüldü.
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