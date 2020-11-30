Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3)

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta Borsa İstanbul'un Türkiye Varlık Fonu uhdesindeki yüzde 10'luk hissesinin Katar Yatırım Otoritesi'ne satışının yapıldığını hatırlatarak, bu anlaşmadan sonra Türkiye Varlık Fonu'nun Borsa İstanbul'daki payının yüzde 80,6 olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, "Özellikle son 7 yıldır var güçleriyle saldırdıkları halde Türkiye'ye diz çöktürtemeyenlerin siyasi ve ekonomik tetikçiliğini yapanlar artık bu çizgiyi de geçerek doğrudan temel değerlerimizi hedef alıyorlar." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, tüm bakanlıkları ve kurumlarıyla hükümete, orduya, istihbarata, Diyanete, savunma sanayine, yatırımlara, hatta Akdeniz ve Karadeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerine saldırıldığını, yurt dışında birilerinin kendilerine biçtiği role karşı seslerini çıkarmayanların kendi hükümetlerine en galiz ifadelerle saldırmaktan geri durmadığını belirtti.

Bunların Türkiye'yi hedeflerine ulaşmaktan alıkoymak için ellerinden geleni yaptıklarını ama başaramayacaklarını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi yollara başvururlarsa vursunlar, hangi alçaklığa tevessül ederlerse etsinler başaramayacaklar. Çünkü bu millet Çanakkale'den 15 Temmuz'a kadar her dönemde 1000 yıllık vatanından asla vazgeçmeyeceğini, bayrağını indirtmeyeceğini, ezanını susturtmayacağını, istiklalinden vazgeçmeyeceğini göstermiştir. Ziya Paşa'nın dediği gibi 'Zalimlere er geç dedirtir Kudret-i Mevla, Tallahi lekad aserekellahü aleyna.' Milletçe Rabbimize olan sarsılmaz imanımız en büyük güç kaynağımızdır. Biz de yardımı sadece Allah'tan, desteği sadece milletimizden bekleyerek, milli iradenin üstünde irade tanımadan yolumuza devam edeceğiz."

- "Türkiye Varlık Fonu'nun Borsa İstanbul'daki payı yüzde 80,6'dır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta Borsa İstanbul'un Türkiye Varlık Fonu uhdesindeki yüzde 10'luk hissesinin Katar Yatırım Otoritesi'ne satışının yapıldığını hatırlatarak, Türkiye Varlık Fonu'nun bu hisseyi geçen yıl Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan aldığını anlattı. Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu anlaşmadan sonra Türkiye Varlık Fonu'nun Borsa İstanbul'daki payı yüzde 80,6'dır. Bay Kemal, bunu öğren, bunu bil, bu sana lazım. Yani 1 yıl öncesiyle aynıdır. Katar Yatırım Otoritesi, aralarında Almanya, İngiltere, ABD gibi ülkelerin de bulunduğu 40'tan fazla ülkede 400 milyar dolardan fazla yatırımı bulunan küresel bir kuruluştur. Bu kuruluş dünyanın en büyük borsalarından biri olan Londra Borsası'nın da yüzde 10,3 üne sahiptir ama dünyanın hiçbir ülkesinde bu yatırımlardan dolayı 'Katar bizi ele geçiriyor.' diye zırvalayan kimse çıkmadı. Almanya'nın tapusunu da Katarlılara verin, İngiltere'nin tapusunu da Katarlılara verin diyen de çıkmadı. Ne garipliktir ya, aksine yapılan yatırımdan herkes memnuniyet duydu. Esasen bu tür yatırım ülkemize duyulan güvenin işaretidir. Bundan niye rahatsız oluyorsun? Türkiye'nin 3. çeyrekte yüzde 6,7 büyümesi üretimimizin ve istihdamın güçlenmesi bakımından çok önemlidir. Özellikle ithal etmekte olduğumuz ürünlerin ülkemizde üretimi konusundaki çabalarımızı yoğunlaştıracağız."

Ekonomik ve hukuki reformları süratle hayata geçirerek Türkiye'nin yerli ve uluslararası yatırımcılar için cazibesini daha da artıracaklarını vurgulayan Erdoğan, "Ülkemize yatırım yapan tek ülke Katar da değildir. Son 15 yılda ülkemizde doğrudan yatırımı bulunan ülkeler arasında Hollanda birinci sırada yer alıyor. Onu Amerika ve İngiltere takip ediyor. Katar ise 17'nci sıradadır." dedi.

- "Hiçbir zaman yatırımcının kimliğini sorgulamadık"

Erdoğan, hükümetleri döneminde uluslararası yatırımcıları Türkiye'ye getirmek için çok gayret sarf ettiklerini, aynı şekilde Türk yatırımcıların da yurt dışında yatırım yapmalarını teşvik ettiklerini anlattı.

Uluslararası sermaye yatırımlarının hem yatırım yapan hem de yatırım yapılan ülkeye ekonomik fayda sağladığına işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ama şimdi CHP ve bir kısım medya çıkmış Katar Yatırım Otoritesi Borsa İstanbul'a ortak oldu diye ortalığı birbirine katıyor. Halbuki 2015 yılından 2019 yılına kadar Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Borsa İstanbul'un yüzde 10 ortağıydı. Aynı şekilde 2018 yılına kadar da Amerikalı Nasdaq, Borsa İstanbul'un yüzde 7 ortağıydı. Peki o zaman niye 'Avrupa Türkiye'yi ele geçiriyor, Amerika Türkiye'yi ele geçiriyor.' diye yaygara koparmadınız. Hiçbir zaman yatırımcının kimliğini sorgulamadık. Bunun rengi nedir, dini nedir, sormadım. Çünkü paranın rengi, dini yoktur, para paradır. 28 Şubat'ta olduğu gibi sermayeyi renklere bölenlerden de olmadık. Borsa İstanbul'a değer katan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası da olsa Nasdaq da olsa Katar Yatırım Otoritesi de olsa bizim için makbuldür ve teşekküre layıktır ama bu faşist kafa, ülkenin ve milletin hayrına olan böyle bir işte kimliğine bakarak yatırımcı ayrımcılığına gidiyor."

- "Ülkesinin felaketinden kendine iktidar çıkarmaya çalışanları millet affetmeyecektir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sadece bu örneğin dahi milletin CHP ve onun kuyruğuna takılanlara ülkeyi niçin emanet etmediğinin ve etmeyeceğinin en açık göstergesi olduğunu vurgulayarak, "Tabii bunların niyeti hiçbir zaman Türkiye'nin çıkarlarını savunmak olmadı. Salgını istismar ederken de yatırımlara karşı çıkarken de bunlar milleti düşünmediler. Tek gayeleri ülkeye yatırım gelmesini engelleyerek, milletin sıkıntıya düşmesini sağlamaktır. Ülkesinin felaketinden kendine iktidar çıkarmaya çalışanları bu millet affetmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Darbecilerden arınıp vatan savunmasına sıkı sıkıya sarıldığı için ordusuna hakaret edenlerin de millet tarafından affedilmeyeceğini belirten Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sırf kendisi gibi düşünmüyor, kendisini desteklemiyor diye öğretmeninden işçisine, hakiminden polisine, esnafından iş adamına kadar herkese hakaret etmeyi siyaset sananı bu millet affetmez. Bize ilim öğreten öğretmenlerimize hakaret edeni bu millet affetmez. Türkiye bunlara rağmen son 18 yılda Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların 5 kat, 10 kat fazlası hizmete hamdolsun kavuşmuştur. İnşallah bunlara rağmen de 2023 hedeflerine ulaşacak, 2053 vizyonunu hayata geçirecektir."

- "Dev opera binamızın perşembe akşamı açılışını yapacağız"

Yatırımlara ve açılışlara devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, şimdi de Ankara'da dev opera binasının açılışını perşembe akşamı yapacaklarını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu:

"Bununla birlikte Türkiye'de ilk dev opera binamızı Ankara'mıza kazandırmış olacağız. Tabii ki bu töreni bütün şu andaki Kovid şartlarını dikkate alarak çok çok az sayıda katılımla yapacağız. Normalde 2 bini aşkın davetlinin gelebileceği bir yer olmasına rağmen biz bunu 300 kişilik katılımla bunu yapacağız. Bütün derdimiz bu yatırımlar bir kenarda kalmasın. Biz bir taraftan yatırımları açalım, bir taraftan yolumuza devam edelim ve yine hafta sonu telekonferans sistemiyle Türkiye'nin değişik yerlerinde bitirdiğimiz otoyolların, viyadüklerin, bütün bunların da açılışlarını yapacağız ve benim vatandaşım, benim halkım, nerede hangi iller birbirine bağlanıyor, otoyollarda nasıl birbirine bağlanıyor, bunları da izlesinler istiyoruz. Bu hastalık bizi engelleyemeyecek. Biz yolumuza devam edeceğiz. İnşallah bütün tedbirlerimizi, başta hastanelerimiz olmak üzere, aşı noktasında attığımız adımlar olmak üzere, bütün bu tedbirleri alıyoruz. ve işte görüldüğü gibi bu akşam açıkladım hafta sonu cuma akşamından başlamak üzere cumartesi, pazar evlerimizdeyiz, dışarı çıkmıyoruz ve evlerimizde de kontrolü elden bırakmıyoruz, buna mecburuz. Bunlar keyfi değildir ama lütfen evinizde de yok sigaraymış, yok nargileymiş aman ha bunları da içmeyin. Kendim için değil sadece ben vatandaşım için bunları sizlerden istiyorum ve camlarınızı da açık tutmayı ihmal etmeyin."

- "Yeni bir süreci başlatıyoruz, hassas olmamız, dikkatli olmamız lazım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 ile mücadele için yeni bir süreci başlattıklarını belirtip hassas olunmasını isteyerek, "Dikkatli olmamız lazım ve bu konuda da atacağımız adımlarla alacağımız tedbirlerle şimdi şurada 1 ay, 2 ay içinde aşılarımız inşallah geliyor ve bunları da ücretsiz olarak biz tüm halkımıza dağıtımını yapacağız. Şimdi bütün bunlar için bize bir şey lazım, lazım olan tek şey şu; hep beraber, birlik lazım, beraberlik lazım, kardeşlik lazım. Ne diyor şair; 'Birbirimize kardeşim derken neden su içiyor gibiyiz. Birbirimize kardeşim derken neden türkü söylüyor gibiyiz. Birbirimize kardeşim derken neden doyuyor gibiyiz.' Evet su içer gibi, türkü söyler gibi, doyar gibi birbirine kardeşim diyen 83 milyonluk bir Türkiye hayali ile yolumuza devam edeceğiz." dedi.

- "Karşı karşıya bulunduğumuz kuraklık tehlikesine dikkat çekmek istiyorum"

Erdoğan, konuşmasının sonunda bu yıl yağışların neredeyse yarı yarıya azaldığına işaret ederek, "Karşı karşıya bulunduğumuz kuraklık tehlikesine dikkat çekmek istiyorum. Son 18 yılda inşa edip hizmete açtığımız 585 baraj sayesinde şu ana kadar kuraklığın etkilerinin günlük hayata yansımasının önüne geçtik." ifadelerini kullandı.

Yağışların mevsim normallerine dönmesi halinde yine bir sıkıntı yaşanmayacağını belirten Erdoğan, ancak her ihtimale karşı vatandaşlardan su kullanımında tasarrufa önem vermeleri çağrısında bulundu.

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