Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Toprak nedir, çiftçi ne iş yapar, üretim nasıl yapılır bilmeyenler ağızlarını her açtıklarında saman ithalatından bahsederek aslında cehaletlerini sergiliyorlar. Ülkemizin geçtiğimiz yıl ürettiği saman miktarı 23,7 milyon ton. Saman ihracatımız 84,5 bin ton. İhracat gelirimiz de 14 milyon dolardır. İthalat dedikleri saman 428 bin dolar karşılığına denk gelen 1953 tondur." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bu yılın son Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, salgın döneminde üzerinde en çok konuşulan hususlardan birinin gıda üretimi ve tedarikinin sürdürülebilir olması konusu olduğunu ifade etti.

Yaşanılan kuraklığın bu tartışmayı daha da anlamlı ve önemli hale getirdiğine işaret eden Erdoğan, tahminlerin dünyanın 2050 yılında 10 milyarlık bir nüfusun gıda ihtiyacını karşılamak mecburiyetinde kalacağını gösterdiğini belirtti.

Erdoğan, bu durumun refah artışı ve lojistik imkanların da etkisiyle bugünkünden yüzde 60 daha fazla gıda üretimi yapılmasına ihtiyaç duyulacağı anlamına geldiğine dikkati çekti.

Tarımda önceki yüzyılın üretim anlayışıyla bugünkü arasında çok büyük fark bulunduğuna vurgu yapan Erdoğan, "Bugünkü anlayışla 1 asır sonrası arasında çok daha büyük bir farklılık ortaya çıkacağı da açıktır. Bugün 140 ülke başka yerlerde toprak kiralamak suretiyle kendini geleceğe hazırlamanın gayreti içindedir. Şimdiden kiralanan toprak miktarı ülkemizin yüz ölçümünün 3 katına ulaşmıştır. Bu konuda en cazip yer de bakir ve bereketli Afrika topraklarıdır." diye konuştu.

- "Toprak kiralamaya başladık"

Toprak kiralamada amacın bugünün ihtiyaçlarını karşılamak olmadığına, yarım asır, 1 asır sonrasının taleplerine hazırlık yapmak olduğuna işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye olarak biz de bu amaçla çeşitli yerlerde toprak kiralamaya başladık. Tabii böyle bir vizyonu, daha doğrusu böyle bir derdi olmayanlar ülkemizin niçin Sudan'da, Nijer'de toprak kiraladığını, başka yerlerde benzer arayışlar içinde olduğunu anlayamıyor. Sadece anlamamakla kalmıyor bir de çıkıp bize ithamlar yöneltiyorlar. Dünyanın başka hiçbir yerinde hiçbir ülkede hükümetlerin böyle ithamlara maruz kaldığını göremezsiniz. Çünkü oralarda ülkenin ve milletin felaketi üzerine ikbal hesabı yapan bir siyasi muhalefet anlayışı yoktur. Maalesef bu yıkıcı ve çapsız zihniyet, yaptığımız barajlardan yollara, hastanelerden enerji santrallerine kadar her konuda karşımıza çıkıyor. Çiftçilerimizi, üreticilerimizi, insanımızı bize karşı kışkırtmak için tamamı yalan, tamamı yanlış, tamamı çarpıtma olan söylemlerle gündem oluşturmaya çalışan bu zihniyeti biz çok iyi tanıyoruz. Bu zihniyete cevap vermek bizim için zul olmakla birlikte milletimize olan sorumluluğumuz gereği hakikatleri tekrar tekrar anlatmak mecburiyetindeyiz."

Şeyh Edebali'ye atfedilen, "Cahil ile dost olma, ilim bilmez, irfan bilmez, söz bilmez üzülürsün / Saygısızla dost olma, usul bilmez, adap bilmez, sınır bilmez üzülürsün / Aç gözlüyle dost olma, ikram bilmez, kural bilmez, doymak bilmez üzülürsün / Görgüsüzle dost olma, yol bilmez, yordam bilmez, usul bilmez üzülürsün / Kibirliyle dost olma, hal bilmez, ahval bilmez, gönül bilmez üzülürsün / Ukala ile dost olma, çok konuşur, boş konuşur, kem konuşur üzülürsün / Namertle dost olma, mertlik bilmez, yürek bilmez, dost bilmez üzülürsün" dizelerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Evet, biz bu cahillerle ukala ve namertlerle dost değiliz ama cahilliklerini ifşa edene kadar da kendileriyle muhatap olmaya katlanacağız." diye konuştu.

"Soframızda eksikliğini hissetmediğimiz ekmeğimizi, aşımızı üreten eli nasırlı, alnı terli, kalbi imanlı, yüreği tertemiz tüm çiftçilerimize şükranlarımı şahsım, milletim adına sunuyorum." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, üreticilerin hakkını teslim etmek, emeklerinin karşılığını vermek için 18 yıldır çalıştıklarına dikkati çekti.

- "Tarım ürünleri ihracatında net dış ticaret fazlamız 5,3 milyar dolar"

Anadolu topraklarının kadim çağlardan beri tarım üretimi yapılan bir yer olduğunu, Türkiye'nin Avrupa'dan Asya'ya uzanan topraklarının kendi ihtiyacını karşılayacak tarımsal üretimine imkan sağladığını dile getiren Erdoğan, özellikle son dönemde yaptıkları altyapı yatırımları sayesinde Türkiye'nin önemli bir gıda ihracatçısı konumuna geldiğine işaret etti.

Endüstriyel gıda üretimi için gereken ürünlerin bir kısmını dışarıdan da aldıklarına değinen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sadece kendi üretimimize bağlı kalırsak böylesine büyük bir gıda ihracatçısı olamayız. Gayet tabi olan bu durumun ülkemizin tarımsal üretiminin geldiği yeri gölgelemek için kullanılması haksızlıktan öte bir bühtanın ifadesidir. Türkiye geçtiğimiz 18 yılda tarımsal milli gelirini, ekranları başında bizi izleyen milletime özellikle sesleniyorum, milli gelirini 37 milyar liradan 278 milyar liraya yükselterek Avrupa'da ilk sıraya yükselmiştir. Geçtiğimiz yıl 193 farklı ülkeye 1827 çeşit tarımsal ürün ihraç ederek 18 milyar dolar gelir elde ettik. Temel gıda ürünleri olan un ihracatında dünyada birinci, makarna ihracatında ikinci sıradayız. Tarım ürünleri ihracatında net dış ticaret fazlamız 5,3 milyar dolardır. Çiftçimize verdiğimiz destekleri bu dönemde 12 kat artırarak bitkisel üretimimizi 124 milyon tonla Cumhuriyet tarihinin en üst seviyesine çıkardık. Sadece 2020 yılında çiftçimize verdiğimiz destek tutarı 22 milyar liradır. Büyükbaş hayvan varlığında 18,6 milyon adetle Avrupa ikincisiyiz, küçükbaş hayvan varlığında ise 55 milyonun üzerine çıkarak Avrupa'da bir numara olduk."

Tarımsal üretimdeki artışın kendi kendine gerçekleşmediğini, bunun için destekler yanında çok büyük sulama projelerini de hayata geçirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Ülkemizde 2002'ye kadar sulama amaçlı 276 baraj, 228 gölet, 1764 sulama tesisi inşa edilmişti. Biz ise son 18 yılda sulama amaçlı 600 baraj, 423 gölet, 1457 sulama tesisi yaparak milletimizin hizmetine sunduk. Sadece bu yatırımlar için 254 milyar lira kaynak kullandık. Arazi toplulaştırma çalışmalarında 450 bin hektardan 4,3 milyon hektara çıkan bir başarıya imza attık. Toprak nedir, çiftçi ne iş yapar, üretim nasıl yapılır bilmeyenler ağızlarını her açtıklarında saman ithalatından bahsederek aslında cehaletlerini sergiliyorlar. Ülkemizin geçtiğimiz yıl ürettiği saman miktarı 23,7 milyon ton. Saman ihracatımız 84,5 bin ton. İhracat gelirimiz de 14 milyon dolardır. İthalat dedikleri saman 428 bin dolar karşılığına denk gelen 1953 tondur.

Bunun bir kısmı özel amaçlı kuru ot ithalatıyken kalanları da sınır illerimizdeki ticaretten kaynaklanmaktadır. Çiftçilerimize 'hükümete oy verirseniz iki elim yakanızda olur' diyenlerin bu tablo karşısında ortaya koyabilecek herhangi bir müktesebatlarını, projelerini, politikalarını duymadık, görmedik. Sadece yalan, sadece iftira, sadece çarpıtmayla belki günü kurtarmak mümkündür ama bu tarzın ne çiftçinin ne de ülkenin geleceğine bir faydası vardır. Biz Avrupa'da zaten ilk sıraya çıkardığımız ülkemizi dünyanın en önemli tarım ürünleri üreticisi ve ihracatçısı yapana kadar yatırımlarımızı, desteklerimizi sürdüreceğiz."

(Sürecek) ​​​​​​​