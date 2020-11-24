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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir depreminin simge isimlerinden Ayda ile telefonda görüştü
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir depreminin simge isimlerinden Ayda ile telefonda görüştü

Yeniakit Publisher
2020-11-24 20:53:31 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir depreminin simge isimlerinden Ayda ile telefonda görüştü

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin ile görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından Ayda'nın babası Uğur Gezgin ile telefonda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada kendisine "Sizi çok seviyoruz" diyerek hitap eden Ayda'ya "Ben de sizi çok seviyorum" yanıtını verdi.

Erdoğan, İzmir'e gerçekleştireceği ziyarette Ayda ve ailesiyle görüşmek istediğini söyledi.



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