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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile telefonda görüştü, İzmir halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile telefonda görüştü, İzmir halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 16:54:09 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile telefonda görüştü, İzmir halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.
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