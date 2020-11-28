Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam ve insanlık düşmanlarının bu kadar pervasızlaşmasının en büyük sebebi, Müslümanların içinde bulunduğu atalet ve gaflettir. Müslümanlar sadece ekonomide, siyasette, savunmada, diplomaside değil, en çok da kendi aralarında ayrı