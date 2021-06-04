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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TPAO Genel Müdürü arasında güldüren diyalog
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TPAO Genel Müdürü arasında güldüren diyalog

Zonguldak'ta 135 milyar metreküp doğal gaz müjdesini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Genel Müdürü Melih Han Bilgin arasında yaşanan diyalog izleyenleri güldürdü.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 21:52:00 - 2021-06-04 21:56:36

Cumhurbaşkanı Erdoğan Filyos Doğal Gaz İşletme Tesisi'nin temelini atarken, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Genel Müdürü Melih Han Bilgin ile güldüren bir diyalog yaşadı.

Erdoğan'dan yeni doğal gaz müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Zonguldak'ta yeni bir müjde açıkladı. Karadeniz'de 135 milyar metreküplük gaz daha keşfedildiğini duyuran Erdoğan, müjdenin ardından Filyos Doğal Gaz İşletme Tesisi'nin temelini attı.

Erdoğan'ın temel atma sırasında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin ile girdiği diyalog izleyenleri kahkahaya boğdu.

"Geç olsun, hayırlı olsun"

Temele beton döküldüğü sırada kısa bir süre bekleyen Erdoğan, TPAO Genel Müdürü'ne "Melih Han Bey senin beton biraz ağır çalışıyor galiba" diye esprili bir şekilde seslendi. TPAO Genel Müdürü ise Erdoğan'a "Geç olsun, hayırlı olsun" ifadeleriyle yanıt verdi.

Hem Erdoğan hem vatandaşlar güldü

TPAO Genel Müdürü'nün yanıtı hem Cumhurbaşkanı'nı hem de ekranları başında programı takip eden vatandaşları güldürdü.

 

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