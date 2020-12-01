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Medya Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili skandal paylaşımlar yapan Nilüfer Aydan hakkında flaş gelişme
Medya

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili skandal paylaşımlar yapan Nilüfer Aydan hakkında flaş gelişme

Türk dizilerinde boy gösteren oyuncu Nilüfer Aydan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili skandal bir paylaşımı ortaya çıkmıştı. Aydan bugün hakim karşısına çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 15:32:00 - 2020-12-01 15:35:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili skandal paylaşımlar yapan Nilüfer Aydan hakkında flaş gelişme

Oyuncu Nilüfer Aydan, devlet büyüklerine yönelik attığı hakaret içerikli tweet'leri ile ilgili İstanbul Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Oyuncu Nilüfer Aydan'ın yaptığı savunma şoke etti. Nilüfer Aydan tweet'leri, parkta çocuklara yazdırdığını ileri sürdü. İşte son dakika haberi olarak gündeme gelen Nilüfer Aydan'ın davasının ayrıntıları...

Aydan'ın paylaşımlarında yer alan bazı ifadelerin 'FETÖ propagandası' olduğu iddia edilmişti.

'Parktaki gençler yazmıştır' demişti

Nilüfer Aydan, soruşturma kapsamında verdiği ifadede sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu ancak FETÖ/PDY övgüleri içeren bir paylaşımının olmadığını iddia etti. 80 yaşında olmasından kaynaklı teknolojiyi yeterince bilmediğinden bazen parkta otururken herhangi bir şey yazdıracağı zaman orada bulunan gençlere paylaşımlarını yazdırdığını belirten Aydan, "Suça konu paylaşımları kendi cep telefonundan parkta oturan gençler tarafından yazılmış olabilir" demişti.

Duruşma ertelendi

Nilüfer Aydan, bugün İstanbul Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Aydan, duruşma esnasında tansiyonunun yüksek olduğunu belirterek ifade vermek istemediğini söyledi. Mahkeme, Aydan'a isteği doğrultusunda barodan bir avukat atanmasını ve savunmasının yapılmasını, Aydan'ın bir sonraki duruşmada hazır bulunmasını talep etti. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Skandal ifadeler

Aydan hakkında dava açılmasına neden olan bazı ifadeler şöyle: İlüzyonlarla gerçekleri çarpıtmaya, imitasyonlarla halkı kandırmaya çalışıyorlar. Diktatör kaybedeceğini biliyor. Darbe değil piyes. Eğer beton yığını binalarsa eserin her birini ne kadar pahalıya yaptırdığını bilmiyor muyuz sanıyorsun?

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