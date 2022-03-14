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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü! Miçotakis Türkiye'yi konuşacak
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü! Miçotakis Türkiye'yi konuşacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ağırladığı Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, ülkesindeki muhalefet liderlerini Türkiye temasları hakkında bilgilendireceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-14 17:28:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü! Miçotakis Türkiye'yi konuşacak

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, Mecliste grubu bulunan partilerin liderlerini Türkiye temasları hakkında bilgilendireceği belirtildi.

Yunanistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Miçotakis, ayrı ayrı yapılacak telefon görüşmelerinde Mecliste grubu bulunan partilerin liderini, Türkiye temaslarının sonuçları hakkında bilgilendirecek.

İki lider Vahdettin Köşkü'nde görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü Miçotakis'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etmişti. Miçotakis, Erdoğan ile yediği öğle yemeğinin ardından, Yunanistan Başkonsolosluğunda, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile ikili görüşme gerçekleştirmişti.

Miçotakis, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşmesinde, Erdoğan ile temaslarına yönelik değerlendirmede bulunmuş, görüşmenin olumlu havada geçtiğini ifade etmişti.

Yunan basınından 'olumlu' mesaj

Türkiye ve Yunanistan arasında bir anda uzlaşılamayacak fikir ayrılıkları olduğuna dikkati çeken Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son derece açık ve samimi bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtmişti. Yunan basını ise ziyaret için olumlu değerlendirmelerde bulunmuştu.

 

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