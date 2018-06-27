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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasındaki görüşmesinin detayları netleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen görüşmede Meclis çalışmaları ve yeni döneme ilişkin fikir teatisinde bulundu.

27 Haziran 2018 Çarşamba 18:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasındaki görüşmesinin detayları netleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli bugün Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldiler.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Başbakan Binali Yıldırım, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar

Bakanı Berat Albayrak ve Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Ali İhsan Yavuz da hazır bulundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye ise görüşmede Genel Başkan Yardımcılarından Semih Yalçın, Celal Adan ve Mustafa Kalaycı’nın refakat ettikleri öğrenildi.

GÖRÜŞME 40 DAKİKA SÜRDÜ

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin 24 Haziran'da Cumhur İttifakı tarafından desteklenmiş olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim zaferinden dolayı tebrik ettiği görüşmede, meclis çalışmaları ve yeni döneme ilişkin fikir teatisinde bulunulduğu belirtildi.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 18:56
  1. Ankara
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Binali Yıldırım
  4. Beştepe
  5. Devlet Bahçeli

YORUM YAZ

  • Celil YAĞMUROĞLUCelil YAĞMUROĞLU8 sa önce
    Arkadaşlar bir fikrinizi verdiğiniz zaman önce vatan.devlet .Milleti düşüneceksiniz 5 parti huyları suyları fikirleri ayrı haçlıların talimatıyla bir araya gelmişler siz kalkıp,dinine bağlı,bayrağına.atalarına bağlı,düşmana karşı birlik beraberlik için yola çıkmışlar sizler kalkıp bu birliği bulandırıyorsunuz.demek dünyada olan bitenlerden haberiniz yok arkadaşlar. gözünüzü iyi açın yaşasın CUMHURİYET İTTİFAK..
  • nazminazmi7 sa önce
    40 dakika mı.. zamanlama manidar.
  • FecrFecr9 sa önce
    kader! mahkumlarına af kesinlikle istemiyoruz. Yeter! Mafya bozuntularına boyun eğecek bir cumhurbaşkanımız yok bizim!İslamda milliyetçilik haramdır!Milliyetçilik batı menşeili bir fikirdir!
  • Adige_5454Adige_54549 sa önce
    Toplantıya Ali İhsan Yavuzu da almışlar. Sanki çok başarılı işler yaptı. Kendi hiçbir işe yaramaz. Sakarya milletvekili kendi şehrinde bir milletvekili ip ne gitti. Diğer illerde ortada. Sakarya da onu seven kimse yok. Milletvekillerini halk seçse milletvekili bile olamaz. Büyük adam tüm Türkiyedeki akparti milletvekillerini belirledi. Sonuç ortada. Tabi hesap sormak için toplantıya katıldı ise sorun yok.
  • MardinliMardinli9 sa önce
    İnşaallah yamalı hükümet olmiyacak.Zorla koalisyon hükümetlerde kurtulduk.Çünkü iki başlı hükümet devlet millet için zararlıdır hiç bir faydası yoktur.Daha bir sey olmamış birisi diyor mhp kilit partidir suyu görmeden paçayı yukarıya çekiyor.Allah korusun bunların eline bir şey düşse AllAh bilir ne yapacaklar
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