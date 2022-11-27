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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafız Ravzanur'u ziyaret etti
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafız Ravzanur'u ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görme engelli hafız Ravzanur Koçaker ve ailesini evinde ziyaret ederek çay eşliğinde sohbet etti.

Yeniakit Publisher
2022-11-27 00:37:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafız Ravzanur'u ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı sonrasında Kur’an-ı Kerim’i 12 ayda ezberleyerek hafız olan Ravzanur Koçaker ve ailesini ziyaret etti. Erdoğan, Koçaker ve ailesiyle çay içip sohbet etti.

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