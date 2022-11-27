Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafız Ravzanur'u ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görme engelli hafız Ravzanur Koçaker ve ailesini evinde ziyaret ederek çay eşliğinde sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı sonrasında Kur’an-ı Kerim’i 12 ayda ezberleyerek hafız olan Ravzanur Koçaker ve ailesini ziyaret etti. Erdoğan, Koçaker ve ailesiyle çay içip sohbet etti.
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