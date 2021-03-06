Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güçlü bir donanmaya sahip olmak tercihten öte zorunluluktur

Mavi Vatan 2021 Taktik Tatbikatı'na canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Önceki gün şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Şehitlerimizin arasında yer alan Korgeneral Osman Erbaş'ı hem askeri kabiliyeti ve başarıları hem de devletinin ve milletinin yanındaki tavizsiz duruşu nedeniyle özellikle hatırlayacağız. Tedavileri devam eden askerlere acil şifalar temenni ediyorum.

"Güçlü bir donanmaya sahip olmak zorunluluktur"

Kahraman ordumuzun bilgi, beceri, yeteneklerini görme varsa eksikliklerini giderme imkanına kavuşuyoruz. Türkiye olarak 3 tarafı denizlerle çevrili bir ülkeyiz. Çaka Bey'den Barbaros Hayrettin Paşa'ya kadar nice büyük denizciler yetiştirdik. Deniz gücümüz dünya siyasetinde zirveye taşıdığı gibi denizlerdeki kan kaybımız da çok ciddi toprak kayıplarını getirmiştir. Ülkemiz açısından güçlü bir donanmaya sahip olmak tercihten öte zorunluluktur. Bölgemizin her köşesindeki dostlarımızın haklarını korumak içim buna mecburuz. En ufak sendelemede bize bu vatan topraklarını bile çok göreceklerini biliyoruz.

"Denizlere hakim olan cihana hakim olur"

Suriye'de sınır ötesi harekatlarla terör zincirini 3 farklı yerde parçaladık. Milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin Doğu Akdeniz'deki hakları gaspedilmeye çalışılmıştır. Sayısız çifte standarda rağmen menfaatlerimizi koruma kararlılığımızdan taviz vermedik. Kuzey Kıbrıs'ta oldu bittilere tahammül etmeyeceğimizi gösterdik. Uluslararası hukuk temelinde Libya'nın darbeciler tarafından işgal edilmesine mani olduk. Biz tüm bu adımları atarken kesinlikle yayılmacı bir zihniyetle hareket etmiyoruz. Biz sadece ecdadın rehberliğinde vatanımızı ve haklarımızı korumaya çalışıyoruz. Sahil Güvenliğimizle karasularımızda, donanmamızla dünyanın dört bir yanında varlık gösteriyoruz. Deniz kuvvetlerimiz birikimi, personeli ile bizleri gururlandırıyor. Türkiye'nin askeri kapasitesi ile savunma sanayinin daha fazla konuşulduğunu görüyoruz. Bugün İHA'larda dünyanın en iyi 3-4 ülkesinden biriyiz. Kendi savaş gemisini yapabilen 10 ülke içinde yer alıyoruz. Denizlere hakim olan cihana hakim olur. Türkiye'yi her alanda olduğu gibi denizcilik alanında da dünyanın süper ligine taşıyacağız.

Mavi Vatan Tatbikatı

'Mavi Vatan Tatbikatı' yerli ve milli silah sistemlerinin, gemilerin etkinliğinin test edilmesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekata hazırlık eğitimlerinin yapılması ve kuvvetler arasında müşterek çalışabilirlik anlayışının artırılması maksadıyla gerçekleştiriyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının planlı tatbikatları arasında yer alan Mavi Vatan -2021'in fiili safhası Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştiriliyor. Tatbikata 87 gemi, 27 uçak ile 20 helikopter ve İHA'lar da katılıyor.