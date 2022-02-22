Ukrayna ve Rusya arasındaki kriz, küresel çapta etkiler doğurmaya devam ediyor. Son olarak Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçı bölgeler Luhansk ve Donetsk'i tanıma kararı ABD ve Avrupa'da tepkilere neden oldu. Almanya Kuzey AKım 2 projesini askıya alırken, İngiltere ise Rus bankalara yönelik yaptırım kararını açıkladı. Türkiye’den de Rusya’nın Luhansk ve Donetsk kararına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunun ilk durağı olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde temaslarda bulundu. Kongo'da bulunan Erdoğan, bugün ikinci durağı Senegal’e gitti. Burada temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü ve son durağı Batı Afrika ülkesi Gine Bissau olacaktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine ziyaretini neden iptal etti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau ziyaretini iptal ederek yurda dönme kararı aldı. Erdoğan, yarın çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak. Erdoğan'ın Gine-Bissau ziyareti ise ileri bir tarihe ertelendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, Senegal ziyaretlerinin ardından Türkiye’ye dönecek.