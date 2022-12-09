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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazprom Başkanı ile görüştü! Bütün dünya gözünü Türkiye'ye dikti
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazprom Başkanı ile görüştü! Bütün dünya gözünü Türkiye'ye dikti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Gazprom Başkanı Aleksey Miller başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Yeniakit Publisher
2022-12-09 20:35:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazprom Başkanı ile görüştü! Bütün dünya gözünü Türkiye'ye dikti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Gazprom Başkanı Aleksey Miller başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rus enerji devi Gazprom’un Başkanı Aleksey Miller ile arasındaki görüşmede, Rus doğalgazının Türkiye’deki tüketicilere tedariki ve Türkiye’de doğalgaz dağıtım merkezini oluşturma olasılığının değerlendirildiği belirtildi.

Gazprom heyetinin Türkiye ziyaretinin ardından şirketten yapılan yazılı açıklamada, “Ziyaret kapsamında, Aleksey Miller ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in de katılımıyla bir görüşme gerçekleşti” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, “Görüşmede, Rus gazın Türkiyeli tüketicilere tedarikiyle ilgili konuların yanı sıra, Türkiye’de gaz dağıtım merkezini oluşturma olasılığı ele alındı” denildi.

 

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