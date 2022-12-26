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Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT için ne dedi? EYT tarihi açıklandı mı?
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT için ne dedi? EYT tarihi açıklandı mı?

2022 yılının son kabine toplantısı 26 Aralık Pazartesi günü gerçekleşti. Toplantının hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Vatandaşların gözü kulağı ise EYT'de... Peki, EYT kararı ne oldu? EYT yaş sınırı ne oldu?

Yeniakit Publisher
2022-12-26 20:19:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT için ne dedi? EYT tarihi açıklandı mı?

2022 yılının son kabine toplantısı gerçekleşti. Toplantının ardından gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına çevrildi. Peki, EYT için açıklama geldi mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT için ne dedi? EYT tarihi açıklandı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücretin bilindiği gibi geçtiğimiz gibi asgari ücretten alınan gelir ve damga vergisini de kaldırmıştır. Yeni asgari ücretin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.Ülkemizin zenginliğini çalışanlar başta milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla yapacağız. Çalışanlarımızın, emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz. EYT'yi yılbaşından önce gündemden çıkaracağız. Küresel krize bağlı artıları telefi edip üzerine çıkana kadar bu çalışmaları sürdüreceğiz” dedi.

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Mehmet

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