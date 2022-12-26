2022 yılının son kabine toplantısı gerçekleşti. Toplantının ardından gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına çevrildi. Peki, EYT için açıklama geldi mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT için ne dedi? EYT tarihi açıklandı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücretin bilindiği gibi geçtiğimiz gibi asgari ücretten alınan gelir ve damga vergisini de kaldırmıştır. Yeni asgari ücretin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.Ülkemizin zenginliğini çalışanlar başta milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla yapacağız. Çalışanlarımızın, emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz. EYT'yi yılbaşından önce gündemden çıkaracağız. Küresel krize bağlı artıları telefi edip üzerine çıkana kadar bu çalışmaları sürdüreceğiz” dedi.