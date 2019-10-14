Cumhurbaşkanı Erdoğan engelli Gülşah’ın albümünü inceledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğuştan engelli Gülşah Yağmur Yazıcı’nın çizim albümünü inceledi. Yazıcı, “Beni çok mutlu ettin iki gözümün çiçeği” dedi.14 Ekim 2019 Pazartesi 18:36
Sezai Erhan yeniakit.com.tr Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın portresini çizerek ünlenen doğuştan engelli 22 yaşındaki Gülşah Yağmur Yazıcı, ‘Çizgiler’ ismini verdiği karakalem albümünü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi desteğiyle çıkardı. Yazıcı’nın albümünü inceleyen Erdoğan, “Gülşah kızımı tebrik ediyorum” dedi.
Erdoğan’a “İki gözümün çiçeği” dedi
Gülşah Yazıcı ise, “Bu çok güzel ve ağır bir sürprize çığlık attım sevincimden yahu. Sevgili Cumhurbaşkanım çizim albümüme bakarken. Beni çok mutlu ettin iki gözümün çiçeği” ifadelerini kullandı.
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