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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan en sevdiği yemeği açıkladı
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan en sevdiği yemeği açıkladı

Beşiktaş'ta öğrenci evinde iftara katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere en sevdiği yemeğin kelle paça çorbası olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-10 23:22:00 - 2022-04-10 23:27:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan en sevdiği yemeği açıkladı

Geçtiğimiz gün İstanbul Beşiktaş'ta bir öğrenci evinde iftar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, en sevdiği yemeği açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Teyyip Erdoğan, geçtiğimiz cuma günü iftarda İstanbul Beşiktaş'ta üniversite öğrencilerinin evine misafir oldu. İftara ilişkin sosyal medyadan paylaşılan samimi görüntüler dikkat çekti.

Yeni Şafak'ın haberine göre iftara ilişkin konuşan öğrenciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en sevdiği yemeği açıkladı.

En sevdiği yemek kelle paça çorbası

İftar menüsünde kendilerinin yaptığı ezo gelin çorbası ve menemen olduğunu söyleyen öğrenciler “Cumhurbaşkanı’mız çorbayı çok beğendi. Bunun yanında, yanlarında getirdikleri tavuk döner, bulgur pilavı, tatlı olarak da güllaç vardı. Yaklaşık 40 dakika iftar sofrasında oturduk. Bu sırada Cumhurbaşkanı ile yemekler üzerine konuştuk. En sevdiği yemeğin kelle paça çorbası olduğunu söyledi. Biz de buna mukabil bir dahaki yemeğe kelle paça çorbası hazırlayıp kendisini beklediğimizi ifade ettik” dedi.

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