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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Libya krizi başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 21:19:00 - 2020-07-14 21:23:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Erdoğan-Trump görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra Libya krizi başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

İki lider, 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşılması ve Libya'da kalıcı istikrar için müttefik olarak yakın çalışma konusunda mutabık kaldı.

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