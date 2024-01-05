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Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi! Somali Cumhurbaşkanı ile görüştü
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi! Somali Cumhurbaşkanı ile görüştü

Yeniakit Publisher
2024-01-05 20:34:00 - 2024-01-05 21:01:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi! Somali Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali ile Etiyopya arasındaki gerilim için devreye girdi. Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Somali ilişkileri, terörle mücadele, küresel ve bölgesel meseleler ele alındı.

İki ülke arasında iş birliği mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin terörle mücadelesinde Somali'nin yanında olduğunu, iki ülke arasındaki iş birliklerinin artarak devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali ile Etiyopya arasındaki kaygı verici gerilimin Somali'nin toprak bütünlüğü temelinde sona ermesi gerektiğini de ifade etti.

Kaynak: DHA
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