  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İstanbul’da ezber bozan tablo! Türkiye'nin yeni nüfusu açıklandı

Sapkınlığın sonu… Eşcinsel ilişki için çağırıp “düdüklediler”

Cumhuriyet tarihinin ilk Obüs ihracatı! 17 kilometrelik alana etkisini gösterebiliyor!

İçişleri Bakanı Yerlikaya Kahramanmaraş'ta duyurdu! 46 bin konut hak sahiplerine teslim edilecek

TOKİ resmen açıkladı: İstanbul’da ve Ankara’da yeni konut müjdesi!

“Oy yok ise hizmet de yok” bakışı, CHP’ye yakışır!

Depremin yıl dönümünde tepki yağdı! Lütfü Savaş’a büyük protesto

Son seçimi bilen Hakan Bayrakçı, İstanbul anketinin sonucunu duyurdu: Buna çok şaşırdım

Bir haltı bilemeyen anketçinin İstanbul sözleri ağızları açık bıraktı! “Erdoğan ömür boyu…”

O baba konuştu: Sözleri Türkiye’yi ağlattı!
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan depremzedeler için Kur'an-ı Kerim okudu
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan depremzedeler için Kur'an-ı Kerim okudu

Yeniakit Publisher
2024-02-06 14:09:00 -

Afet konutlarının teslimi için Kahramanmaraş'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk olarak şehitliği ziyaret ederek hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okudu.

Depremin yıl dönümünde anma programları düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile birlikte afet bölgesine gitti.

İki lider afetin merkezi Kahramanmaraş'a gitti ve burada Deprem Şehitleri Kabristanı'nı ziyaretti etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada hayatını kaybeden vatandaşlar için Kur'an-ı Kerim okudu. Ziyaretlerini sürdüren Erdoğan, ardından deprem bölgesindeki vatandaşlarla bir araya gelecek.

Burada ihya ve imar çalışmalarını inceleyecek olan Erdoğan daha sonra kura çekilişi ve anahtar teslim törenini gerçekleştirecek. Erdoğan, Gaziantep ve Hatay'da da afet konutlarını teslim etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Renault vatandaşlar için fiyatını düşürdü; Dev indirim! O resimleri görenler şaşkına döndü! TL'den satılmaya devam ediyor! Fiyatları
Otomotiv

Renault vatandaşlar için fiyatını düşürdü; Dev indirim! O resimleri görenler şaşkına döndü! TL'den satılmaya devam ediyor! Fiyatları

Akaryakıt fiyatları dalgalı seyrederken B Sedan sınıfı modeller arasında fiyat listeleri ortaya çıkmaya devam ederken Renault yine yapacağın..
Muharrem İnce'den yerel seçim açıklaması: Muhalefet hüsrana uğrayacak
Gündem

Muharrem İnce'den yerel seçim açıklaması: Muhalefet hüsrana uğrayacak

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, muhalefeti bir hüsranın beklediğini açıkl..
Ne oldu İmamyan, yol çekiyordun Demirtaş'a? İmamoğlu’ndan DEM yorumu yok!
Siyaset

Ne oldu İmamyan, yol çekiyordun Demirtaş'a? İmamoğlu’ndan DEM yorumu yok!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İkitelli’de bulunan İETT garajında gazetecilerin sorularını da yanıtladı. İmamoğlu DEM ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23