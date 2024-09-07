Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depreme hazırlık, Türkiye için bir beka meselesidir
Gölcük Devlet Hastanesi, Teleferik ve TOKİ Konutları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Depreme hazırlık, Türkiye için bir beka meselesidir, hükümet olarak bunun gereğini yerine getiriyoruz.' dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de düzenlenen Gölcük Devlet Hastanesi, Teleferik ve TOKİ Konutları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamışlarından satır başları;
* Depreme hazırlık, Türkiye için bir beka meselesidir, hükümet olarak bunun gereğini yerine getiriyoruz.
* Kamu olarak Kocaeli'ye yaptığımız yatırımların güncel tutarı 350 milyar lirayı buluyor.
* Gebze-Darıca sahil metro hattımızda da çalışmalar hızla ilerliyor. Bu hattı da 2025 yılı sonunda hizmete açmayı planlıyoruz.
* (Kocaeli Kuzey Hızlı Raylı Sistemi Hattı) İnşallah bu önemli projeyi 2028 yılında hizmete vereceğiz.
* Haliç'i temizlediğimiz gibi inşallah İzmit Körfezi'ni de pırıl pırıl yapacağız. Yani şu anda İzmir Körfezi'nin yaşadığı pislik İzmit'te olmayacak.
* (İzmir Körfezi) Çevre felaketine yol veren yöneticiler görevlerini yapmadıkları gibi beceriksizlik, ihmalkarlık adeta paçalarından akıyor.
* Ülkemizin en nadide çevre hazinelerinin gasbedilmesi karşısında bırakın protesto eylemleri düzenlemeyi, tek bir cümle bile kuramıyorlar.
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