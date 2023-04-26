Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında rahatsızlık geçirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam bazı televizyonların ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlıyordu. Yayın sırasında gazetecilerden birinin sorusu yanıtsız kaldı. Gazeteci tedirgin olup ayağa kalkar gibi oldu. Tam bu sırada stüdyodakilerden biririnin çok kısık bir sele, “Eyvah eyvah” dediği duyuldu.

Hemen ardından yayın kesildi.

Yaklaşık 10 dakika sonra Erdoğan tekrar ekranda göründü. Erdoğan rahatsızlığının midesini üşütmesinden kaynaklandığını söyledi: “Üzerinize afiyet dün bugün TOGG’un kampanya çalışmaları sebebiyle midemi üşütmüşüm. Hatta iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye düşündüm. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum.”

Program beklenenden erken bitirildi. Erdoğan bu nedenle izleyenlerden affını istedi.

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